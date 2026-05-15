Mercato : Leon Goretzka, surprise estivale XXL du Paris SG ?

À la recherche d’un joueur d’expérience pour renforcer son entrejeu la saison prochaine, le Paris SG pourrait se positionner sur Leon Goretzka, en fin de contrat avec le Bayern Munich cet été.

Mercato : Le Bayern Munich prépare ses adieux à Leon Goretzka

Ce samedi, le Bayern Munich va faire ses adieux à plusieurs joueurs, notamment Leon Goretzka, en marge de son dernier match à domicile de la saison face au FC Cologne. Avant le coup d’envoi du match prévu à 15h30, le club allemand rendra un hommage solennel aux joueurs qui quitteront l’équipe cet été : Leon Goretzka, Raphael Guerreiro et Nicolas Jackson.

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D’après le journal Bild, les trois hommes seront honoré avec des fleurs et des collages devant 75.000 spectateurs à l’Allianz Arena. En premier lieu, Leon Goretzka fera ses adieux, marquant la fin de son passage mouvementé à Munich. Arrivé en 2018 de Schalke 04, le milieu de terrain de 31 ans quitte la Bavière après 6 titres de Bundesliga et la Ligue des Champions.

Depuis l’hiver passé, le Bayern Munich avait officiellement annoncé que son contrat n’allait pas être prolongé. L’international allemand avait, lui, fait part de son envie de quitter la Bundesliga pour rejoindre un autre grand nom d’Europe. Alors que plusieurs clubs s’activent en coulisses sur ce dossier, le Paris Saint-Germain pourrait profiter de cette opportunité pour s’offrir les services d’un joueur rompu aux grandes joutes européennes.

Le PSG prêt à relancer la piste Leon Goretzka ?

L’hiver dernier, le site Tuttomercatoweb citait le Paris Saint-Germain parmi les clubs intéressés par Leon Goretzka. Sa situation contractuelle et son statut de remplaçant ne pouvaient qu’inciter Goretzka à envisager la suite de sa carrière ailleurs. Mais il est resté pour honorer son contrat jusqu’à son terme.

Désormais libre de tout engagement à compter du 30 juin prochain, l’ancien partenaire de Lucas Hernandez est en quête d’un nouveau projet pur rebondir la saison prochaine. L’idée de signer au Paris Saint-Germain pourrait forcément l’intéresser, à supposer que Luis Enrique soit vraiment attiré par ce profil très différent de celui de Vitinha, Joao Neves, Warren Zaïre-Emery ou encore Fabian Ruiz.

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Pour attirer Goretzka, le PSG devra se montrer très convaincant, puisque le média Abendzeitung assure que le joueur aurait fait le choix de rejoindre les rangs de l’AC Milan cet été. Courtisé par plusieurs écuries européennes et saoudiennes, le natif de Bochum aurait choisi les Rossoneri, qui auraient accéléré ces dernières heures pour devancer la Juventus Turin et Galatarasay.

Massimiliano Allegri en ferait son candidat de rêve pour densifier son milieu de terrain aux côtés de Luka Modric et Adrien Rabiot. Pour ravir la palme, l’AC Milan aurait proposé un bail de trois saisons, assorti d’un salaire annuel de 5 millions d’euros plus bonus.

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Un deal qui satisfait Leon Goretzka, déterminé à continuer de jouer au plus haut niveau. Reste maintenant à voir si le Paris SG se positionnera sur ce dossier.