Mercato FC Nantes : C’est terminé pour ce crack, direction l’Italie   

La direction du FC Nantes a scellé le sort d’un milieu de terrain. Le meneur de jeu va faire son retour en Italie.

Mercato FC Nantes : Clap de fin pour Mohamed Kaba à Nantes

Le FC Nantes perd son poumon. Après six mois à la Beaujoire, le milieu de terrain Mohamed Kaba s’apprête à retrouver la Serie A. Si l’ère Kantari reste indissociable de la chute du FC Nantes, elle aura au moins permis l’éclosion du meneur de jeu. Ahmed Kantari, qui l’avait dirigé à Valenciennes, a su convaincre le joueur de rejoindre les Canaris en janvier dernier.

Mohamed Kaba s’est immédiatement imposé. Loin d’être un simple récupérateur, ce milieu franco-guinéen de 24 ans a dévoilé une palette technique surprenante. Sa prestation face à Lens résume son apport. C’est lui qui dépose un centre millimétré sur la tête de Johann Lepenant, forçant un arrêt réflexe de Robin Risser.

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Quelques minutes plus tard, il lance idéalement Matthis Abline dans la profondeur. On connaît la suite : l’attaquant manque l’immanquable, une action qui fera le tour des réseaux sociaux. Au-delà de ces fulgurances, son profil aura porté le FC Nantes durant cette fin de saison morose.

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La relégation scelle son destin. Selon L’Équipe, Nantes ne lèvera aucune option d’achat et verra tous ses joueurs prêtés repartir vers leurs clubs d’origine. L’ancien Valenciennois quitte donc la Loire-Atlantique sans surprise mais avec les honneurs. Désormais, l’objectif est ailleurs. Mohamed Kaba rejoint Lecce, son club propriétaire, qui bataille encore pour son maintien en Serie A à deux journées du terme.