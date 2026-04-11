OL : Textor de Botafogo et Kang de Lyon, la crise se tend !

L’OL aurait répondu sèchement à John Textor et Botafogo qui lui réclament 125 M€, pour le transfert de joueurs qui n’ont jamais porté le maillot lyonnais.

OL : 125 M€ réclamés par John Textor et Botafogo à Kang et Lyon

Le conflit entre John Textor, ancien président de l’OL, et la direction actuelle du club rhodanien prend de l’ampleur. Alors qu’un déficit de plus de 200 M€, sur l’exercice 2024-2025, est révélé par la DNCG, le dirigeant américain exige le paiement d’un montant de 125 M€ à Michele Kang, l’actuelle patronne du club rhodanien.

Agissant pour le compte de Botafogo, dont il est le président, John Textor a saisi la justice pour se faire rembourser cette somme, dont 55 M€ correspondent à l’indemnité du transfert fictif d’Igor Jesus, qui n’a jamais joué pour les Gones.

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Un transfert entre les deux clubs du groupe Eagle Football, que les responsables actuels de l’Olympique Lyonnais ne reconnaissent pas. Il y a quelques jours, ces derniers ont déposé une plainte auprès de la FIFA, pour exiger la somme de 5,3 M€ à Botafogo, pour le transfert de Jeffinho de Lyon au Brésil, en janvier 2025.

Lyon évoque des transactions fictives de « Textor à Textor »

Michele Kang et la Direction rhodanienne sont donc surprises de l’initiative lancée par John Textor au Brésil, depuis le 4 avril. Selon ESPN Brésil, qui rapporte la réaction de l’OL, la réponse du club français est catégorique. Il ne doit pas un centime à Botafogo, étant donné que l’Américain soutenait avoir renfloué les caisses de Lyon, via le groupe Eagle.

« L’OL estime également que ces poursuites n’ont aucun sens. Selon l’interprétation des Français, qui s’appuient sur les déclarations publiques de Textor lui-même, l’argent qui fait aujourd’hui l’objet d’une créance circulait dans la caisse du groupe Eagle, et non sur les comptes du club français. On considère donc que les transactions, les prêts et les opérations étaient de type ‘’Textor à Textor’’, et que l’homme d’affaires serait aujourd’hui en train de se faire justice lui-même », a écrit le média brésilien.

Le dirigeant américain en grande difficulté au Brésil

Au Brésil, une source au fait du dossier des 125 M€ commente l’attaque en justice initiée par le boss de Botafogo. Il estime que la réaction de ce dernier ressemble à une fuite en avant !

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« Le sentiment général est que John Textor est en grande difficulté au Brésil, et que cette menace, par le biais d’une procédure judiciaire, est une manière populiste de regagner l’amour des supporters de Botafogo. Mais ce qui semble ressortir avant tout, c’est qu’il s’agit d’une manière d’insulter l’intelligence des supporters », a rapporté la source.