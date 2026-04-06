FLASH Mercato : Eduardo Camavinga envoyé au PSG cet été !

Malgré un contrat courant jusqu’en 2029, Eduardo Camavinga pourrait quitter les rangs du Real Madrid, lors du prochain mercato estival, pour débarquer au PSG, selon les médias espagnols.

Mercato PSG : Eduardo Camavinga poussé vers la sortie

Arrivé en août 2021 en provenance du Stade Rennais pour 31 millions d’euros, Eduardo Camavinga reste un élément important de l’effectif du Real Madrid, mais son avenir à long terme n’est pas totalement assuré. D’après le journaliste Matteo Moretto, la direction du club madrilène pourrait étudier des offres si une bonne opportunité se présente lors du prochain mercato estival.

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« Il n’est pas intouchable », a déclaré Moretto à Radio MARCA, qui évoque un intérêt de clubs anglais et du Paris SG pour l’international français de 23 ans. Après la défaite des Merengues à Majorque (1-2), Camavinga a été indirectement pointé du doigt par son entraîneur Alvaro Arbeloa. « Tu perds ton marquage, tu ne le suis pas et tu le payes cher », a déclaré le technicien espagnol.

Une séquence qui illustre les reproches récurrents faits au joueur cette saison. Entre blessures et irrégularité, le natif de Cabinda peine à s’imposer durablement dans l’entrejeu madrilène et en interne, la patience commencerait à s’éroder.

Au point qu’un transfert ne serait pas à exclure cet été. Ce qui pourrait faire les affaires du Paris Saint-Germain, Liverpool, Chelsea FC, Manchester United et Arsenal FC. Mais le Real Madrid ne compte pas brader Eduardo Camavinga que la presse madrilène verrait bien à Paris.

Camavinga, c’est au moins 50M€

Avec le retour de Jude Bellingham et la montée en puissance du jeune Thiago Pitarch, la concurrence s’intensifie et Eduardo Camavinga, qui ne joue désormais que les second rôles, pourrait faire ses valises cet été. Courtisan de longue date de l’ancien Rennais, le Paris SG pourrait dégainer et l’attirer à l’issue de la saison.

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Pour laisser partir son numéro 6, la Maison Blanche pourrait se contenter d’une enveloppe de 50 millions d’euros, selon plusieurs sources proches du Real. À quelques mois de l’ouverture du mercato estival, Eduardo Camavinga devient ainsi une cible de choix pour Luis Enrique.

Les chances de le voir Parisien la saison prochaine sont de plus en plus grandes. Et cela est même bien vu du côté de Madrid. En effet, le journaliste Tomas Roncero a clairement conseillé à Florentino Pérez d’envoyer le Français au PSG si Luis Campos tente le coup.

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« Le problème, c’est que Camavinga est ici depuis trois ans et a remporté des Ligues des champions en tant que titulaire. Ce n’est pas un jeune en pleine progression. Il faut lui dire qu’il ne remplit pas ses obligations. Si le Paris Saint-Germain le veut vraiment, qu’il parte cet été avec les honneurs. Au Real Madrid, on peut bien ou mal jouer, mais je ne tolère pas la négligence », a pesté le confrère après le match contre Majorque.