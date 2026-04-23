Mercato PSG : L’arrivée d’Eduardo Camavinga validée à Paris

Susceptible de quitter le Real Madrid cet été, Eduardo Camavinga pourrait rejoindre les rangs du PSG lors du prochain mercato. Un profil totalement validé du côté de la capitale. Explications.

Mercato PSG : Eduardo Camavinga n’a plus d’avenir au Real Madrid

Arrivé depuis l’été 2021 et un transfert en provenance du Stade Rennais pour 31 millions d’euros, Eduardo Camavinga pourrait faire ses valises et quitter le Real Madrid lors du prochain mercato estival. Auteur d’une grossière faute, qui a précipité l’élimination des Merengues en quart de finale de la Ligue des Champions face à Manchester City, le polyvalent milieu de 23 ans est sous le feu des critiques et carrément invité à changer d’air.

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Déjà annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, Eduardo Camavinga voit son avenir s’éloigner de plus en plus de la Maison-Blanche. Sur les antennes de RTL, Gilles Verdez a confirmé que l’international français n’est plus le bienvenu à Madrid.

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« Camavinga reste au Real Madrid ? Non, c’est terminé là. L’expulsion, c’est impossible qu’il reste. Il peut rester, mais il ne jouera plus jamais. Il ne peut pas retrouver un poste de titulaire avec ce qu’il s’est passé. Madrid ne pardonnera pas ça », rapporte le journaliste sportif, qui ajoute que le natif de Cabinda pourrait se fondre facilement dans l’effectif de Luis Enrique.

Camavinga « est Luis Enrique compatible à 100% »

D’après les informations dévoilées ces derniers jours par Fichajes, Manchester United serait prêt à proposer une offre d’environ 50 millions d’euros pour convaincre le Real Madrid de lui vendre Eduardo Camavinga cet été.

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Une somme importante, mais qui pourrait suffire à convaincre Florentino Pérez de signer l’acte de cession du compatriote de Kylian Mbappé. Toutefois, l’ancien pensionnaire du Stade Rennais pourrait préférer l’équipe de Luis Enrique. En effet, selon le journaliste Loïc Tanzi, Camavinga serait une recrue parfaite pour le Paris Saint-Germain.

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« Il faut qu’il vienne au PSG je pense. Je pense qu’il est Luis Enrique compatible à 100%. Il apportera au PSG. Il sera remplaçant ? Ça dépend s’il y a un départ au milieu de terrain cet été. Il peut y avoir un été intéressant au PSG », a expliqué le spécialiste mercato du journal L’Équipe.