Mercato: Luis Enrique acte un premier départ explosif au PSG

Depuis plusieurs saisons, le PSG arrive à sortir de nombreux jeunes de son centre de formation avec un certain succès. Mais l’un des talents les plus prometteurs du club de la capitale pourrait prendre la porte cet été, poussé dehors par l’entraîneur Luis Enrique.

Mercato PSG : Luis Enrique sort un attaquant du groupe !

Grosse surprise dans le groupe du PSG qui reçoit l’OL ce dimanche soir en clôture de la 30e journée de Ligue 1 : Ibrahim Mbaye n’a pas été convoqué par Luis Enrique pour cette rencontre. Un choix fort de l’entraîneur parisien, qui intervient dans un contexte particulier pour l’attaquant de 18 ans. Joueur important du début de saison, Ibrahim Mbaye a presque disparu des radars.

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Si le jeune international sénégalais a profité des absences pour augmenter son temps de jeu, il semblait avoir la confiance de son coach Luis Enrique. Mais depuis son retour de la CAN, l’ailier parisien ne joue presque plus. Pour preuve, le natif de Trappes n’a pas disputé la moindre minute lors des trois dernières sorties du PSG et ne rentre pas dans les plans pour la phase à élimination directe de la Ligue des Champions.

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Pour la réception de l’Olympique Lyonnais ce soir, Ibrahim Mbaye n’a même pas été convoqué pour le choc au Parc des Princes. Un choix qui porte la griffe du technicien espagnol et qui pourrait avoir des conséquences sur l’avenir du joueur au terme de la saison.

Ibrahim Mbaye poussé vers la sortie cet été ?

En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par Fabrizio Romano, la décision d’écarter Ibrahim Mbaye est un choix purement sportif pris par l’entraîneur Luis Enrique. Le titi n’est pas blessé et il est disponible physiquement pour disputer ce match contre les hommes de Paulo Fonseca, mais il a visiblement perdu la confiance de Luis Enrique.

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Une situation qui fait beaucoup parler du côté de la capitale et qui pourrait laisser présager un départ au cours du prochain mercato estival. Surtout que plusieurs clubs anglais seraient prêts à payer ce qu’il faut pour recruter Mbaye. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le joueur formé au Paris Saint-Germain est évalué à 30 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt.

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En l’état, son avenir en rouge et bleu s’écrit en pointillés. Perçu comme un gros potentiel, Ibrahim Mbaye ne laisse pas indifférent. Et pour Fabrizio Romano, ce choix de Luis Enrique est un indice clair sur les intentions du PSG pour cet été. Affaire à suivre…