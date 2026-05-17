Mercato OL : Urgent ! Michele Kang arrache une star au PSG

Propriétaire de l’OL féminin, Michele Kang est sur le point de frapper un gros coup au PSG. L’affaire serait quasiment réglée entre les deux parties. Explications.

Mercato : Une internationale anglaise quitte le PSG

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Arrivée chez les Féminines du PSG durant l’été 2024, Mary Earps ne poursuivra pas l’aventure. En fin de contrat le 30 juin, la gardienne de but va quitter le club de la capitale à l’issue de ce dernier, selon les informations du journal L’Équipe. Arrivée il y a deux ans en provenance de Manchester United, Mary Earps devrait donc profiter du prochain mercato estival pour se trouver un nouveau point de chute.

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En deux saisons sous le maillot des Féminines du Paris Saint-Germain, l’internationale anglaise a disputé 55 matches toutes compétitions confondues sans remporter le moindre trophée. Aux dernières nouvelles, Mary Earps devrait retourner en Angleterre.

Mary Earps va rejoindre les London City Lionesses

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Arrivée au Paris Saint-Germain il y a deux ans, Mary Earps va quitter le club de la capitale cet été. Championne d’Europe 2022 avec les Three Lionesses, la joueuse de 33 ans serait en « discussions assez avancées » avec les London City Lionesses, rapporte ce dimanche l’AFP auprès d’une source proche des négociations.

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Très populaire dans son pays, la gardienne de but a pris la décision de quitter le PSG depuis plusieurs mois déjà, selon la source. « Il n’y a plus que quelques détails à régler », a précisé la source. Contacté par l’AFP, le Paris SG n’a pas réagi dans l’immédiat. Selon une source proche du club parisien, l’Anglaise est « une joueuse en fin de contrat et nous discuterons avec elle, en partageant sa décision. »

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Pour le reste, au PSG « nous avons une base claire sur laquelle nous chercherons à faire de notre mieux pour être plus fortes », a insisté cette source, alors que les filles de Paulo César enchaînent une deuxième saison sans titre.