Urgent ! L’international malien Yves Bissouma proche de l’OM

À la recherche d’un profil expérimenté pour compenser le possible départ de Pierre-Emile Højbjerg, l’OM pourrait trouver son bonheur avec l’international malien, Yves Bissouma.

Mercato OM : Yves Bissouma va quitte Tottenham

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Yves Bissouma se dirige vers la fin de son aventure avec Tottenham Hotspur. Arrivé en juillet 2022 en provenance de Brighton pour 29,20 millions d’euros, le milieu de terrain formé au JMG Bamako s’apprête à quitter les Spurs en tant qu’agent libre. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international malien n’a pas reçu d’offre de prolongation et va donc profiter du mercato d’été pour se trouver un nouveau point de chute.

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Ancien joueur de l’OGC Nice, Bissouma s’est imposé comme l’un des meilleurs récupérateurs du championnat anglais. Solide, agressif et technique, il tourne à une moyenne de plus de 5 interceptions et duels remportés par match. Sa saison à Tottenham a été correcte même si le club traverse une période difficile. Bissouma connaît parfaitement la Ligue 1 pour avoir évolué à Nice entre 2016 et 2018.

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L’OM cherche un milieu défensif de classe internationale et Bissouma est dans la fleur de l’âge pour le poste. D’après un proche du dossier contacté par Foot sur7, le club olympien s’active en coulisses pour transmettre prochainement une proposition tentante au joueur de 29 ans, qui ne serait pas forcément contre une arrivée à Marseille. Son engagement gratuit ferait économiser les 12 millions d’euros de sa valeur marchande, somme que les dirigeants marseillais pourraient réinvestir ailleurs. Mais l’OM n’est pas seul sur ce coup.

Yves Bissouma plaît en Turquie

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D’après le journaliste Nicolò Schira, Yves Bissouma est suivi par le club turc Amed Spor. Libre à partir du 1ᵉʳ juillet, le milieu de terrain pourrait quitter la Premier League sans indemnité de transfert. Le club turc aurait donc manifesté un intérêt concret pour tenter de l’attirer dans son projet. Arrivé à Tottenham avec de grandes attentes, Bissouma n’a pas totalement répondu aux espoirs placés en lui.

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Peu utilisé cette saison, il évolue dans un contexte difficile, alors que le club londonien lutte pour son maintien en championnat. Malgré tout, son profil reste recherché sur le marché en raison de son expérience en Premier League et de sa disponibilité gratuite cet été. L’Olympique de Marseille sait donc ce qui lui reste à faire.