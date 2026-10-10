Accueil - Suivez l'actualité des grands clubs - Mercato : Darmian signe à Bologne à 36 ans, un gros coup gratuit

Matteo Darmian a retrouvé un club malgré la fin du mercato estival. Sans contrat depuis son départ de l’Inter le 30 juin, le défenseur italien de 36 ans s’est engagé jeudi 8 octobre avec Bologne jusqu’au 30 juin 2027.

Mercato : Darmian à Bologne, pourquoi maintenant ?

Le latéral droit suédois s’est blessé à l’arrière de la cuisse pendant Suède-Roumanie, lors de la trêve internationale. Opéré du biceps fémoral en Finlande, il sera absent au moins cinq à six mois. Raffaele Palladino ne disposait plus que de Lorenzo De Silvestri et Nadir Zortea dans ce couloir.

Après plusieurs jours d’entraînement à Casteldebole, Darmian a passé sa visite médicale et le club a officialisé l’accord jeudi. Avec un Darmian libre de tout engagement, Bologne n’a versé aucune indemnité et a pu l’enregistrer malgré la fermeture du mercato. Son salaire tournerait autour de 800 000 euros nets par an, contre près de 2,5 millions à Milan, avec une option jusqu’en 2028.

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Quel bilan pour Darmian à l’Inter ?

Arrivé de Parme en octobre 2020, Darmian a disputé 218 matchs et marqué 13 buts chez les Nerazzurri. Son palmarès milanais compte neuf trophées : trois Scudetti (2021, 2024, 2026), trois Coupes d’Italie et trois Supercoupes d’Italie. Il a aussi perdu deux finales de Ligue des champions, face à Manchester City en 2023 puis au PSG en 2025.

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