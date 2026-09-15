Serie A : Menés 2-0, l’Inter Milan renverse l’Udinese

L’Inter Milan s’est imposé 5-3 contre l’Udinese, en clôture de la 4e journée de Serie A. Pourtant menés 2-0 à la fin du premier quart d’heure, les Nerazzurri ont renversé les Zebrette mais inquiète défensivement.

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L’Inter s’est fait peur, mais s’est sortie du piège tendu par les Zebrette. Hier soir, au Giuseppe Meazza, l’Inter Milan a renversé l’Udinese 5-3 malgré un début de match compliqué. Battus par le Real Madrid en Ligue des champions (2-1), les Nerazzurri avaient l’obligation de rebondir en championnat.

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Cependant, les hommes de Cristian Chivu se font surprendre à deux reprises en début de match : à la 9e minute de jeu sur une tête salvatrice de James Abankwah, puis à la 16e sur une déviation de Jurgen Ekkelenkamp. Malheureux face au Real, Josep Martínez n’est, encore une fois, pas exempt de tout reproche sur le second but des visiteurs. Début de match catastrophique des Milanais. Le tenant du titre sonne la révolte à la 25e minute sur un tir sensationnel de plus de 20 mètres signée Carlos Augusto. L’Inter se réveille et égalise à dix minutes de la pause par l’intermédiaire de Nicolò Barella (35e).

En seconde période, les locaux repartent à l’offensive et prennent l’avantage grâce au deuxième but de la saison du Français Marcus Thuram (57e). Les Milanais assoient leur supériorité en inscrivant deux buts supplémentaires par le biais de Francesco Pio Esposito (67e) et du jeune Ange-Yoan Bonny (79e). Les Nerazzurri exploitent à la perfection les erreurs défensives commises par les Bianconeri.

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L’Udinese sauve l’honneur en fin de rencontre par l’intermédiaire d’Idrissa Gueye (90+1e). Cela reste insuffisant et l’Inter s’impose 5-3 face aux Zebrette. L’essentiel est fait, mais la prestation défensive proposée par les Nerazzurri reste néanmoins inquiétante.

Une défense dépassée

Performants offensivement (14 buts inscrit TTC), les hommes de Cristian Chivu traversent néanmoins une mauvaise passe sur le plan défensif. En effet, les Nerazzurri ont encaissé huit buts depuis le début de la saison.

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Au poste de gardien de but, le départ de Yann Sommer à Bruges n’a pas été compensé. Fautif face au Real puis hier contre l’Udinese, Josep Martínez n’a pour l’instant pas convaincu. Son entraîneur garde pour autant confiance en son portier espagnol : « Je le défendrai jusqu’à la mort, comme Ivan (Provedel) ou d’autres. Je vous demande gentiment de ne pas toujours faire des gros titres sur nos gardiens. Tout le monde fait des erreurs, moi aussi », a-t-il précisé devant les journalistes.

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Souvent dépassée, la défense à trois Bisseck – Akanji – Bastoni peine à s’imposer. Après les départs des expérimentés Francesco Acerbi et Stefan de Vrij, l’Inter a du mal à retrouver cette solidité qui faisait tant sa force. Titularisé pour la première fois en défense, John Stones n’a pas donné satisfaction hier soir. Recruté cet été, le solide défenseur anglais avait pour objectif de redonner de la stabilité à l’arrière-garde intériste, mais ce choix n’est pour l’instant pas payant.

Cristian Chivu regrette la « négligence » de son équipe en début de match

À l’issue de la rencontre, Cristian Chivu, est revenu sur le début de match raté de son équipe hier soir : « Lors des 25 premières minutes aujourd’hui, même si nous avons essayé de créer des occasions, nous n’avons pas été assez bons. L’Udinese a exploité notre négligence, mais ensuite nous sommes entrés dans le match et avons réagi », a-t-il déclaré en conférence de presse.

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Satisfait par la réaction de son groupe, le technicien roumain reste néanmoins préoccupé par le nombre de buts encaissés lors des trois dernières rencontres : « Est-ce que j’ai peur d’encaisser sept buts en trois matchs ? Si je ne dis pas que je suis inquiet, alors je ne suis pas un entraîneur. Mais c’est ça, le football moderne. Nos adversaires nous ont affrontés ouvertement », souligne-t-il avec franchise.

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Le tacticien roumain reste néanmoins fidèle à ses principes de jeu : « Il n’existe pas d’équipe parfaite, je n’en ai jamais vu au cours de ma carrière. Nous allons essayer de conserver notre identité, pour les valeurs humaines et les principes de ce groupe. Évidemment, dans certains matchs, on paie plus ou moins, et nous sommes conscients du fait que nous pourrions encore rencontrer des difficultés à l’avenir », reconnaît-il après avoir encaissé huit buts TTC, ce qui n’était plus arrivé depuis la saison 2011-2012 au même stade de la compétition.

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Ces prises de risques offensives paient aux Milanais. En effet, l’Inter Milan est co-leader du championnat, à égalité de points avec l’AS Roma (12 pts). Vainqueurs dans la douleur de l’Udinese, les Nerazzurri devront pour autant rectifier leurs lacunes défensives s’ils veulent jouer les premiers rôles cette saison en Europe.