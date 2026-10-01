Accueil - PSG mercato - PSG : Galtier répond à Ghoulam sur l’arrivée de Fabian Ruiz

Entraîneur du PSG au moment de la signature de Fabian Ruiz à l’été 2022, Christophe Galtier a répondu à la thèse de Faouzi Ghoulam selon laquelle le club de la capitale aurait recruté Fabian Ruiz juste pour gâcher les plans du Real Madrid. Interrogé par Le Parisien, le technicien français a réfuté cette théorie.

Christophe Galtier avait repéré Ruiz lors d’un PSG – Naples

Aujourd’hui entraîneur de NEOM, en Arabie saoudite, Christophe Galtier s’est longuement confié au quotidien Le Parisien ce jeudi. Passé sur le banc du Paris Saint-Germain lors de la saison 2022-2023, le Marseillais de 60 ans était arrivé quelques semaines avant Fabian Ruiz, recruté à Naples à la fin du mois d’août 2022.

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Un joueur qui a connu deux premières saisons mitigées au Paris Saint-Germain, avant de s’imposer comme un élément essentiel du double champion d’Europe en titre, mais aussi de l’Espagne, championne d’Europe et du monde.

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« Il ne me bluffe pas, car je connaissais ses qualités, mais je suis impressionné par l’évolution de Fabian Ruiz. Il était arrivé sans préparation, car il était en instance de départ avec Naples et il était très loin sur le plan physique. Il a fallu qu’il s’adapte à un club d’un standing incroyable, qu’il s’intègre à ce collectif. Ça a été difficile au début, car notre équipe dégageait du talent, mais pas la même force collective qu’aujourd’hui », a confié Christophe Galtier.

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« Désormais, il est affûté et je prends plaisir à le regarder jouer dans ce collectif. S’il y a bien un joueur qui permet au collectif d’être aussi rodé, c’est lui. Il voit tout avant les autres, il compense les déplacements, il sent le football », ajouté l’ancien coach de l’ASSE, avant de livré une anecdote sur le recrutement du milieu de terrain de 30 ans.

« Je l’avais supervisé lors d’un PSG-Naples en 2018 quand j’étais entraîneur de Lille et il avait changé le match. Quand j’ai su qu’il y avait une possibilité de le recruter à Paris, je n’avais pas hésité », a indiqué l’ancien défenseur. Une version qui tranche diamétralement avec la théorie du complot développée par Faouzi Ghoulam, que Christophe Galtier a d’ailleurs entraîné à l’AS Saint-Étienne.

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Dans un entretien accordé au Corriero dello Sport ces derniers jours, l’ancien latéral gauche du Napoli assurait que le PSG avait tout simplement recruté Fabian Ruiz pour se venger du Real Madrid, qui avait tenté de lui arracher Kylian Mbappé et qui voulait aussi recruter le joueur formé au Betis Séville.