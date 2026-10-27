Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : Luis Campos passe à l’action pour Ibrahim Maza

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Le PSG, qui étudie plusieurs pistes pour se renforcer cet hiver, viserait bien Ibrahim Maza pour le prochain mercato. Luis Campos aurait même déjà lancé sa machine pour recruter l’ailier algérien du Bayer Leverkusen.

Mercato PSG : Luis Campos contacte les représentants d’Ibrahim Maza

Il y a quelques jours, le journaliste algérien Brahim Hanifi annonçait que le Paris Saint-Germain avait coché le nom d’Ibrahim Maza pour compenser l’absence longue durée de Khvicha Kvaratskhelia. L’attaquant du Bayer Leverkusen possède, en effet, beaucoup de qualités pour rejoindre le club de la capitale et s’intégrer dans le système de Luis Enrique. En plus de son immense potentiel, le joueur de 20 ans est très polyvalent et à l’aise techniquement.

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D’ailleurs, la chaîne Sky Sport Germany confirme ce mardi que Maza fait effectivement partie des plans de Luis Campos. Le conseiller sportif parisien aurait même déjà contacté les représentants du natif de Berlin pour les informer de ses intentions. Toujours selon la même source, le Paris SG serait prêt à passer à l’action au mercato d’hiver pour attirer Ibrahim Maza.

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Son arrivée permettrait notamment à Luis Enrique de remplacer Kvaratskhelia, qui va bientôt se faire opérer du genou et qui ne rejouera plus cette saison. Ce dossier pourrait être l’un des principaux tubes du marché de janvier, le PSG n’étant pas seul sur ce coup.

Grosse concurrence anglaise dans le dossier Maza

Recruté à l’été 2025 en provenance du Hertha Berlin pour 12 millions d’euros, Ibrahim Maza ne sera pas facile à déloger du Bayer Leverkusen puisqu’il dispose d’un contrat jusqu’en juin 2030. Mieux, la direction du B04 travaillerait même sur une prolongation de contrat anticipée pour son numéro 30 afin d’en faire un membre important de son projet sur le long terme.

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Un accord n’a pas encore été trouvé et les négociations devraient durer. Le Paris SG a donc encore du temps pour avancer dans ce dossier, mais « n’est pas le seul grand club intéressé par le joueur de 20 ans », précise Sky Sport Germany. Sans citer véritablement de noms, la chaîne sportive rappelle que Manchester City avait manifesté un vif intérêt pour le milieu offensif cet été.

Les Skyblues pourraient ainsi passer à l’action cet hiver et tenter de devancer Paris. Fin septembre, TeamTalk avait, lui, évoqué un intérêt d’Arsenal, tout comme Tottenham, Chelsea et Aston Villa qui suivraient également de près la situation de la sensation de Bundesliga.

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Pour le site spécialisé Transfermarkt, un départ d’Ibrahim Maza pourrait se négocier contre un chèque d’au moins 50 millions d’euros. Le Paris Saint-Germain sait donc à quoi s’attendre sur cette piste.