Mercato : 20M€, le Real Madrid frappe un gros coup en Italie

Le Real Madrid est très actif durant ce mercato estival. Après Ibrahima Konaté, Bernardo Silva et Marc Cucurella, le club madrilène a annoncé sa quatrième recrue ce dimanche après-midi.

Mercato : Le Real Madrid recrute un cadre de l’Inter Milan

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Le Real Madrid a officialisé dimanche l’arrivée du défenseur néerlandais Denzel Dumfries, acheté à l’Inter Milan pour un montant estimé à 20 millions d’euros après avoir activé sa clause libératoire. Les deux clubs « sont parvenus à un accord pour le transfert du joueur Denzel Dumfries », a écrit le club espagnol dans un communiqué, qui précise que le joueur de 30 ans « s’engage avec notre club pour les quatre prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2030. »

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Dumfries quitte l’Inter après cinq saisons, après avoir rejoint le club en provenance du PSV Eindhoven en 2021. Il s’est imposé comme un latéral droit fiable, disputant 207 matchs avec le club italien, inscrivant 27 buts et délivrant 28 passes décisives. L’international néerlandais a remporté huit trophées avec l’Inter, dont deux titres de Serie A et trois Coupes d’Italie.

Comunicado Oficial: Dumfries. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 5, 2026

Il a joué un rôle clé dans le doublé national réalisé par l’Inter la saison dernière, avec deux victoires en Serie A et en Coupe d’Italie. Denzel Dumfries, qui a été éliminé du Mondial avec les Pays-Bas en 16e de finale par le Maroc, est déjà la quatrième recrue estivale du Real Madrid, après l’Espagnol Marc Cucurella, le Portugais Bernardo Silva et le Français Ibrahima Konaté.

En quête d’un rebond après deux saisons consécutives sans trophée majeur, la Maison-Blanche est en train de régénérer son effectif après avoir aussi fait revenir José Mourinho sur son banc. Le Real Madrid, qui vu les départs de Dani Carjaval et David Alaba, a également prolongé son défenseur central allemand Antonio Rüdiger jusqu’en 2027.

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