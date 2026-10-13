Mondial 2030 : tremblement de terre, Netflix rafle tout

Netflix détiendra seul les droits TV du Mondial 2030 en Espagne et en Andorre. Les 104 matchs de la Coupe du monde 2030 passeront en direct sur la plateforme, une première pour un tournoi masculin organisé par la FIFA. Le diffuseur cédera pourtant les plus grosses affiches à une chaîne gratuite. En France, le dossier est bouclé depuis deux ans.

Netflix et le Mondial 2030 : ce que contient l’accord

L’annonce est tombée ce mardi 13 octobre. La plateforme américaine récupère toute la compétition pour l’Espagne et la principauté d’Andorre, avec un habillage complet autour des rencontres : avant-match, émission à la mi-temps, débrief au coup de sifflet final et un magazine quotidien de résumés. Pendant toute la durée du Mondial 2030, Netflix va devoir fabriquer chaque jour une grille de sport en direct, un exercice qu’elle n’a encore jamais mené à cette échelle en Europe.

Deux informations manquent. Le montant versé à la FIFA n’a pas été dévoilé, pas plus que le nom de la chaîne qui récupérera une partie des matchs.

Diffusion de la Coupe du monde 2030 : la Roja restera en clair

Tout ne sera pas verrouillé derrière un abonnement. Un match par journée sera proposé gratuitement sur Netflix en Espagne. Et un paquet regroupant toutes les rencontres de la sélection espagnole, les deux demi-finales et la finale sera cédé en sous-licence à une chaîne nationale gratuite.

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Ce compromis pèse lourd. L’Espagne coorganise le tournoi avec le Portugal et le Maroc, et elle s’y présentera avec le titre mondial conquis le 19 juillet 2026 à East Rutherford contre l’Argentine (1-0 après prolongation, but de Ferran Torres). Réserver aux seuls abonnés les matchs de la Roja championne du monde, à domicile, aurait été très difficile à défendre.

Mikel Merino et Fabian Ruiz sous le maillot de l’Espagne, championne du monde en titre.

Bela Bajaria, directrice des contenus de Netflix, a d’ailleurs raconté qu’elle se trouvait dans le stade le soir de ce sacre. « Peu d’événements rassemblent autant les gens qu’une Coupe du monde », a-t-elle commenté. Le secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafström, parle d’« une édition très spéciale du tournoi » et veut aller plus loin avec la plateforme.

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Un Mondial 2030 du centenaire, sur trois continents

Cette édition fête les cent ans de la toute première Coupe du monde, jouée en Uruguay en 1930. Trois matchs commémoratifs auront lieu en Uruguay, en Argentine et au Paraguay, puis la compétition s’installera en Espagne, au Portugal et au Maroc pour la suite du tournoi, à 48 sélections.

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Netflix peut-il racheter les droits TV du Mondial 2030 ailleurs ?

C’est le vrai sujet derrière cette signature. La FIFA vend ses droits marché par marché, et Netflix avait déjà un pied dans la porte avec les Coupes du monde féminines 2027 et 2031, achetées pour les États-Unis et le Canada. Outre-Atlantique, la plateforme diffuse aussi la NFL, la WWE, de la boxe et la MLB. Les droits américains du Mondial 2030 sont encore à vendre, et son nom revient parmi les candidats aux côtés des groupes traditionnels.

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L’Espagne sert de laboratoire. Un pays champion du monde, hôte du tournoi, où le football en streaming est entré dans les habitudes depuis plusieurs saisons. Si l’audience du Mondial 2030 suit en Espagne, ce modèle hybride, avec tout sur abonnement et l’essentiel en clair, pourrait devenir l’argument de Netflix dans ses prochaines discussions avec la FIFA.

Coupe du monde 2030 en France : M6 garde la main

Les supporters français n’ont pas à s’inquiéter dans l’immédiat. Le groupe M6 a acquis en 2024 les droits des Mondiaux 2026 et 2030 pour la France, avec les 54 plus belles affiches de chaque édition, en clair et en exclusivité. Les matchs de l’équipe de France au Mondial 2030, que Zinédine Zidane dirige désormais depuis le banc des Bleus, resteront donc accessibles sans abonnement.

L’accord espagnol rebat tout de même les cartes pour la suite. Lors des prochains appels d’offres de la FIFA, Netflix aura un précédent à faire valoir dans un grand pays de football, et les chaînes historiques un concurrent de plus face à elles. Retrouvez toute l’actualité des sélections et des grandes compétitions dans notre rubrique football mondial.