Didier Deschamps : 2 offres refusées, quel futur après les Bleus ?

Depuis son départ de l’équipe de France, Didier Deschamps a reçu au moins deux propositions sérieuses. Il les a déclinées l’une comme l’autre. Al-Ahli, en Arabie saoudite, puis la Fédération turque se sont heurtés au même refus, et l’ancien sélectionneur des Bleus, 57 ans, ne semble pas pressé de choisir son futur club.

Le Basque a quitté son poste après 14 ans et 185 matchs, sur une fin de Mondial ratée. Battus 2-0 par l’Espagne en demi-finale le 14 juillet à Arlington (buts d’Oyarzabal sur penalty et de Porro), les Bleus ont ensuite perdu 6-4 contre l’Angleterre dans le match pour la troisième place, quatre jours plus tard à Miami. « On fait une première mi-temps imprésentable », avait reconnu Deschamps ce soir-là. Zinedine Zidane lui a succédé.

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Didier Deschamps a refusé Al-Ahli puis la Turquie

La première offre est arrivée en plein été. D’après RMC Sport, Al-Ahli, le club de Djeddah, a contacté Didier Deschamps quelques semaines après la Coupe du monde. Le projet portait sur trois saisons et un salaire de plusieurs millions d’euros par an. Il a dit non.

La seconde a été révélée le 24 septembre par Le Figaro. La Fédération turque l’a sondé pour prendre en main sa sélection, sans plus de succès. L’information est sortie le soir même où Zidane dirigeait son premier match officiel à la tête des Bleus, en Ligue des nations à Izmit. Face à la Turquie.

Son nom revient aussi à Dubaï, mais pas pour un banc de touche. Selon RMC Sport, l’ex-entraîneur de l’OM s’implique dans l’ouverture d’un restaurant dans l’émirat, annoncée pour ce mois d’octobre. Le reste de son emploi du temps tient du retraité actif : padel entre amis et remise du trophée du joueur du mois à Stan Janno, de Concarneau, en Ligue 3.

Pourquoi Didier Deschamps ne se précipite-t-il pas ?

Il n’en a pas besoin. Champion du monde en 2018, vainqueur de la Ligue des nations en 2021, finaliste de l’Euro 2016 et du Mondial 2022, il fait partie des techniciens qui peuvent attendre l’offre qui leur convient. RMC Sport assure qu’il ne veut pas signer quelque part pour la seule raison de ne pas rester sans poste. Il ne s’interdit pas pour autant de reprendre du service avant la fin de la saison.

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Son passé en club éclaire cette prudence. Didier Deschamps n’est jamais resté plus de quatre saisons au même endroit. À Monaco, de 2001 à 2005, il a atteint la finale de la Ligue des champions 2004. À la Juventus, une seule saison, 2006-2007, le temps de faire remonter le club de Serie B. À Marseille, entre 2009 et 2012, il a remporté le titre de champion de France 2010 et trois Coupes de la Ligue d’affilée. À chaque fois, un projet clair et un objectif précis.

Même pendant les débuts de Zidane, le bilan de son prédécesseur reste défendu. Robert Pires, lors de son jubilé à Metz, a demandé qu’on n’oublie pas ce que Didier Deschamps avait apporté à l’équipe de France, selon des propos rapportés par Foot01. Pour suivre le nouveau cycle des Bleus, retrouvez notre article sur le France-Italie de Zidane face à Roberto Mancini.

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OM, PSG, Arabie saoudite : que valent les cotes sur le futur club de Didier Deschamps ?

Les bookmakers britanniques, dont les cotes ont été relayées par Sportune, misent d’abord sur une saison sans banc (2,25). Viennent ensuite l’Arabie saoudite (3,5), le PSG (5) et l’OM (7). La Juventus et la sélection italienne sont cotées à 10, Monaco à 11, le Real Madrid à 16.

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Aucune de ces cotes ne repose sur une négociation connue. La piste parisienne paraît la plus fragile, puisque Luis Enrique a prolongé son contrat jusqu’en 2030. Au Real Madrid, Florentino Pérez a préféré rappeler José Mourinho cet été, alors que le nom de Didier Deschamps avait circulé. L’OM est le seul club de Ligue 1 où il a été sacré champion comme entraîneur, ce qui explique sa place dans le haut du classement des parieurs. Toute l’actualité du football français est à suivre sur foot-sur7.fr.

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