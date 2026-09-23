Accueil - Football - Tottenham : Les Spurs de Roberto De Zerbi sont en crise

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Sauvé in extremis de la relégation la saison dernière, Tottenham espérait entamer cette édition 2026‑2027 sur de bonnes bases. Malgré un mercato ambitieux, les hommes de Roberto De Zerbi ont sombré et occupent actuellement la dernière place du classement.

Quels sont les chiffres du début de saison cauchemardesque des Spurs ?

Comme le rapporte le média Onze Mondial, cette nouvelle défaite de Tottenham, samedi dernier face à Aston Villa, pourrait bien sonner le glas de l’ère De Zerbi. Auteurs d’une saison 2025‑2026 compliquée (17e), les Londoniens n’étaient qu’à deux points d’être relégués en deuxième division. Derniers de Premier League avec seulement deux points au classement, les Spurs n’ont pas encore trouvé la bonne formule.

Et pourtant, le club présidé par Peter Charrington a dépensé environ 360 millions d’euros durant le mercato estival. Des joueurs comme Sávio, Sandro Tonali ou encore Mateus Fernandes ont rejoint le club. Dans les faits, ces investissements colossaux n’ont pas porté leurs fruits.

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Avec un bilan de trois défaites et deux matchs nuls, les Spurs sont toujours à la recherche de leur première victoire en championnat. Certes, les résultats sont désastreux, mais ce qui est encore pire, ce sont les statistiques offensives de Tottenham. En effet, les hommes de Roberto De Zerbi n’ont marqué que deux buts sur leurs cinq premiers matches de championnat, deux buts inscrits le week-end dernier (Gallagher, van Hecke).

Si l’on se réfère aux expected goals, le club londonien aurait dû trouver le chemin des filets à six reprises (6,1 xG). Avec seulement deux buts inscrits, cela témoigne du manque d’efficacité devant le but des coéquipiers de Xavi Simons. Défensivement, les Spurs ont déjà encaissé douze buts toutes compétitions confondues (PL, Coupe de la Ligue).

Des recrues peu décisives : qu’est-ce qui pèche à Tottenham ?

À l’heure actuelle, Tottenham manque cruellement de réalisme dans les deux surfaces, un manquement qui lui faisait déjà défaut lors du précédent exercice. L’arrivée des recrues avait pour but d’y remédier, mais, pour l’instant, ce fut un échec cuisant.

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En attaque, la direction londonienne a décidé de recruter des ailiers prometteurs comme Omar Marmoush, Sávio, ainsi que le revenant Mykhaïlo Mudryk. Ce dernier étant blessé pour deux mois, les deux anciens Citizens avaient pour but d’apporter davantage de dynamisme à l’attaque londonienne. Cependant, ces derniers enchaînent les contre-performances, tout comme leurs coéquipiers Mathys Tel et Mohammed Kudus.

Toujours privés de Dejan Kulusevski et de Xavi Simons, le club Londonien doit aussi composer sans l’un des piliers de leur attaque : Richarlison. Mis au placard par Roberto De Zerbi, l’absence du natif de Nova Venécia pèse dans le secteur offensif. En partance cet été, l’international brésilien ne figure plus dans le groupe des 25 inscrits en Premier League. En froid avec son entraîneur, l’ancien Toffee a été écarté par le technicien italien depuis le début de la saison.

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En défense, la paire van Hecke ‑ van de Ven est un fiasco. Dépassé physiquement, l’ancien joueur de Brighton ne parvient pas à retrouver son véritable niveau. Acheté pour près de 100 millions d’euros, le milieu portugais Mateus Fernandes peine à justifier son important investissement.

Que reproche Roberto De Zerbi à ses joueurs ?

Après cette nouvelle défaite survenue face à Villa, Roberto De Zerbi n’a pas hésité à remettre en cause le mental de son groupe : « Je suis très déçu, triste et frustré par la performance. On ne peut pas perdre le match de cette façon, on ne peut pas perdre l’équilibre juste parce qu’on perd. J’ai parlé avec nos quatre attaquants à la 51e minute, je leur ai demandé d’utiliser leur tête ; pendant toute la seconde moitié, je disais aux gens de rester calmes. Mais le deuxième but était incroyable », a-t-il déclaré en conférence de presse d’après-match.

Ce n’est pas la première fois que l’ancien entraîneur de Marseille reproche à ses joueurs de manquer de caractère. Après le nul face à Everton, il avait déclaré que son équipe devait avant tout se « débloquer » psychologiquement. Le tacticien italien espère que la trêve internationale permettra à ses joueurs (partis en sélection) de retrouver de la confiance avant la reprise de la compétition.

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