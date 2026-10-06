Accueil - PSG mercato - Équipe de France : Zidane prend encore la défense d’Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé a reçu un soutien de taille après la belle victoire des Bleus contre la Belgique lundi soir en Ligue des nations (4-1). L’attaquant du PSG a été défendu par Zinédine Zidane en conférence d’après-match.

Zidane sur Ousmane Dembélé : « Notre capitaine a été exemplaire »

En difficulté avec l’équipe de France depuis le début du rassemblement de septembre, l’attaquant du PSG, Ousmane Dembélé, était convaincu de pouvoir inverser la tendance face à la Belgique. Performant avec le PSG depuis deux ans, le joueur de 29 ans a du mal à rayonner avec l’équipe de France. Malgré une Coupe du monde 2026 réussie sur le plan statistique (six buts inscrits), le Ballon d’Or 2025 n’arrive toujours pas à convaincre avec les Bleus.

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Pourtant, l’arrivée de Zinedine Zidane sur le banc aurait pu donner un nouvel élan à l’attaquant du Paris Saint-Germain, qui évolue désormais au poste de numéro 9 chez les Tricolores. Aligné à droite de l’attaque des Bleus ce lundi soir, Dembélé a passé une soirée compliquée.

Face au bloc bas et compact des Belges, ni ses crochets ni ses feintes de corps n’ont vraiment créé de décalage, et il s’est plus souvent pris les pieds dans le tapis qu’il n’a éliminé d’adversaire. Malgré cette prestation en dent de scie, le numéro 10 du Paris Saint-Germain conserve la confiance de son sélectionneur.

Tout au long de ce rassemblement, Dembélé a été protégé par Zinédine Zidane, qui cherche clairement à obtenir la meilleure version du Ballon d’Or. Après la victoire face à la Belgique, l’ancien coach du Real Madrid est encore monté au front pour protéger son capitaine.

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En conférence de presse d’après match, Zinedine Zidane a notamment déclaré : « j’ai trouvé Dembélé très bien, notamment en début de match et au début de la deuxième période. Il a été très dynamique. Aucun souci de ce côté-là. Il peut jouer à toutes les positions. Il peut jouer partout et il est bon à tous les postes. Il a été exemplaire. »

Remplacé en seconde période, Ousmane Dembélé a assisté depuis le banc au spectaculaire réveil de ses partenaires. Les entrées de Désiré Doué, Rayan Cherki et Michael Olise ont apporté cette percussion qui manquait aux Tricolores face aux Belges.

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Avec seulement deux petits buts inscrits depuis le début de saison, en dix matches toutes compétitions confondues, Ousmane Dembélé ne semble pas encore marcher sur l’eau, à la fois sous le maillot du PSG et de l’équipe de France.