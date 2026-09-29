Salaire de Zidane : 300 000 € par mois, sans prime d’image

Le salaire de Zidane à la tête de l’équipe de France reprend le montant exact versé à Didier Deschamps : 300 000 euros brut par mois. Sur le papier, rien ne bouge. Dans le détail, la paie du nouveau sélectionneur des Bleus n’est plus construite de la même façon, puisque l’ancien numéro 10 a renoncé aux primes de droit à l’image touchées après chaque match, en échange de bonus plus gros lors des grands tournois.

Philippe Diallo, président de la FFF, et Zinédine Zidane.

Quel est le salaire de Zidane en équipe de France ?

D’après les informations de L’Équipe, le salaire de Zidane est calqué sur celui de son ancien coéquipier chez les Bleus et à la Juventus. Sur douze mois, cela représente 3,6 millions d’euros brut. Cet été, plusieurs rumeurs lui prêtaient des exigences bien plus élevées. Philippe Diallo n’a jamais eu l’intention de faire sauter la grille : le président de la FFF partait du principe que le champion du monde 1998, qui a très bien gagné sa vie comme joueur puis comme entraîneur du Real Madrid, ne ferait pas de l’argent le nœud de la discussion.

Nommé le 28 juillet pour quatre ans, Zidane est en poste depuis le 1er août 2026 et son contrat court jusqu’à la Coupe du monde 2030. Il est le 18e sélectionneur de l’histoire des Bleus. « Je l’ai souvent dit : il n’y a rien de plus grand que l’Équipe de France », avait-il déclaré sur le site de la Fédération le jour de l’annonce.

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Pourquoi Zidane ne touche plus la prime de droit à l’image

En sélection, la prime de droit à l’image rémunère la participation aux opérations commerciales organisées avec les partenaires de la FFF. Chaque joueur convoqué, titulaire ou remplaçant, perçoit environ 22 000 euros par rencontre. Le sélectionneur en recevait deux parts, soit près de 44 000 euros par match.

Avec Zidane, ce versement disparaît pour le banc. Les joueurs continuent de le toucher. Le technicien de 54 ans ne voulait pas être lié par des obligations envers les sponsors des Bleus alors qu’il a ses propres contrats avec plusieurs marques, à commencer par Adidas, fidèle partenaire depuis ses années de joueur et concurrent direct de Nike, l’équipementier de l’équipe de France. Abandonner la prime lui retire cette contrainte.

Combien Zidane perd-il sans cette prime ?

Le manque à gagner n’a pas été chiffré officiellement. Un calcul simple donne un ordre de grandeur : à 44 000 euros la rencontre, une année à dix matchs internationaux rapportait environ 440 000 euros brut au sélectionneur, près de 12 % du salaire de Zidane sur une année. Les étés de phase finale, l’addition grimpait encore. Une équipe qui va jusqu’en finale joue sept matchs à l’Euro et huit à la Coupe du monde à 48 équipes.

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Des bonus relevés pour l’Euro 2028 et le Mondial 2030

Pour compenser, Zidane et la Fédération ont joué sur les primes de résultat. Les bonus prévus lors des Coupes du monde et des championnats d’Europe ont été revus à la hausse, sans que les montants ne filtrent. Le salaire de Zidane sera donc plus faible qu’avec l’ancien système lors d’une saison ordinaire, et nettement supérieur si les Bleus vont loin à l’Euro 2028, organisé au Royaume-Uni et en Irlande, puis au Mondial 2030.

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La barre laissée par Deschamps est haute : un titre mondial en 2018, une finale en 2022 et une demi-finale perdue contre l’Espagne cet été. Les premiers pas de son successeur vont dans le bon sens. Les Bleus ont gagné en Turquie (1-0) le 25 septembre grâce à Kylian Mbappé, blessé au genou gauche sur l’action et contraint de quitter le rassemblement, puis ont enchaîné par un succès en Belgique trois jours plus tard. Zidane est le premier sélectionneur français à remporter son premier match depuis Aimé Jacquet en 1994.

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