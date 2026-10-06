PSG : Agacé, Ousmane Dembélé répond brutalement aux critiques

Remonté face à l’acharnement médiatique le visant depuis la dernière trêve internationale avec l’équipe de France, Ousmane Dembélé a répondu avec véhémence à tous ses détracteurs. Interrogé par le quotidien L’Équipe, l’attaquant du PSG n’a pas du tout caché son agacement.

Ousmane Dembélé : « Je m’en fous complètement »

Avec seulement deux petits buts inscrits depuis le début de saison, en dix matches toutes compétitions confondues, Ousmane Dembélé ne semble pas encore marcher sur l’eau, à la fois sous le maillot du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France.

Très critiqué pour sa prestation face à l’Italie vendredi soir (1-1) et contre la Belgique lundi soir (4-1), l’attaquant de 29 ans ne tient pas encore, en cette entame d’exercice, son rang de Ballon d’Or 2025. Une situation qui ne pèse pas vraiment pour l’ancien ailier du FC Barcelone, comme la plupart des critiques à son endroit.

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Dembélé est conscient que son statut l’oblige à être performant à chaque match, mais il assure que les critiques ne changeaient absolument pas son quotidien.

« Le plus grand changement depuis le Ballon d’Or ? Pas grand chose, il y a juste un peu plus de critiques, parce que tu es Ballon d’Or. Mais ça fait partie du jeu. Si on a le droit de critiquer un Ballon d’Or ? Ah bah oui, évidemment. Ce n’est pas parce que tu gagnes ce trophée-là que tu es immunisé. C’est encore plus même. Vous voulez que je sois sincère ?

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Moi, personnellement, je m’en fous complètement. Il va toujours y avoir des critiques dans le football. Encore plus quand tu es Ballon d’Or. Mais c’est très drôle, ça me fait rire moi. Sur chaque faits et gestes, tu es scruté, un peu. Oui, c’est beaucoup plus fort depuis que j’ai le Ballon d’Or, mais ça ne me dérange pas. Oui, c’est ça, on n’a plus le droit à l’erreur.

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Tu dois être bon à tous les matches. Sinon, on te dit ‘Ah, regarde !’ (rires). C’est très drôle, mais personnellement, moi, ça ne me change rien. Il va toujours y avoir des critiques », a déclaré Ousmane Dembélé, qui peut compter sur le soutien de son sélectionneur et certains observateurs pour le défendre.

Kevin Diaz monte au créneau pour Ousmane Dembélé

À l’instar de Zinedine Zidane, Kevin Diaz ne comprend pas les critiques qui pleuvent sur la tête d’Ousmane Dembélé. Sur les antennes de RMC, l’ancien joueur de l’AS Monaco et de l’OGC Nice a rappelé que le numéro 10 du Paris Saint-Germain était avant tout un joueur collectif plus qu’un buteur.

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« Comme si Ousmane Dembélé était le meilleur buteur de toutes les compétitions. J’ai vu les matches du PSG cette saison et il n’y a aucun gouffre avec ce qu’il fait depuis le début de saison. Personne ne remet en question Ousmane Dembélé en club. Son concurrent est en plus Esteban Lepaul. Zinedine Zidane veut le voir dans une même animation que dans son club.

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C’est un joueur collectif et le collectif est en rodage », a rappelé le consultant sportif sur le faible nombre de buts marqué par le protégé de Luis Enrique avec les Bleus.