Mercato OL : Paulo Fonseca prend position pour Tyler Morton

Un peu plus d’un an après son arrivée à l’OL en provenance de Liverpool pour 10 millions d’euros, Tyler Morton pourrait déjà retourner à Anfield. D’après Caughtoffside, le club anglais veut récupérer son ancien milieu de terrain dès cet hiver. Mais Paulo Fonseca, l’entraîneur des Gones, veut retenir son joueur de 23 ans.

Mercato OL : Liverpool « surveille » Tyler Morton

En vue du prochain mercato hivernal, les dirigeants de Liverpool s’acharnent sur une révélation de l’Olympique Lyonnais. Parti de Liverpool pour l’Olympique Lyonnais à l’été 2025, Tyler Morton reste dans le viseur de son club formateur. Selon les informations relayées par le site britannique Caughtoffside, les Reds continuent de suivre les performances de l’international espoir anglais, dont le profil plaît notamment à l’entraîneur Andoni Iraola.

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Un retour à Anfield ferait donc partie des possibilités envisagées par le board de Liverpool, sans qu’aucune démarche concrète n’ait encore été entreprise auprès du clan Morton ou en direction de l’OL. Sous contrat à Lyon jusqu’en juin 2030, le natif de Wallasey demeure un élément important du projet lyonnais. Liverpool possède par ailleurs un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value à la revente, mais aucune option de rachat.

Outre Liverpool, sept autres clubs sont sur les rangs pour déloger Tyler Morton de Lyon, et Crystal Palace aurait décidé de passer à l’action pour tâter le terrain en vue d’une arrivée cet hiver. L’idée des Eagles est assez simple : profiter de la situation économique délicate de l’Olympique Lyonnais pour faire une belle offre et récupérer le joueur anglais dès le mois de janvier.

Lyon, qui a lâché plus de 15 millions d’euros au final pour l’avoir, avec les bonus inclus, pourrait difficilement dire non à une belle vente, surtout en cas d’offre dépassant les 30 millions d’euros. Sauf que Paulo Fonseca souhaite garder son numéro 23 au moins jusqu’à la fin de la saison.

L’OL va résister pour garder Tyler Morton

Courtisé en Premier League, notamment par Liverpool, Tyler Morton ne sera pas facile à déloger de Lyon lors du prochain mercato de janvier. En effet, selon les informations de Football Insider, l’entraîneur lyonnais Paulo Fonseca aurait demandé à sa direction de retenir le milieu de terrain anglais jusqu’à la fin de la saison 2026-2027. L’Olympique Lyonnais serait prêt à résister aux avances des clubs de Premier League pour le joueur formé à Liverpool.

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« Lyon hésite à perdre Morton en milieu de saison », écrit la source anglaise, qui précise que Michele Kang et Matthieu Louis-Jean tenteraient de bloquer une opération si une possibilité de transfert se présentait durant l’hiver. L’intérêt du club de la Mersey serait ainsi porté par son entraîneur Andoni Iraola qui insiste pour avoir le joueur dans son effectif à Anfield.

Un transfert sera tout de même compliqué. Tyler Morton est un élément crucial du projet olympien. Une éventuelle opération ne s’annonce donc pas simple. Sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2030, Morton demeure un élément important du système de jeu mis en place par Paulo Fonseca.

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À en croire TEAMtalk, les Reds ne disposent pas d’une clause de rachat dans ce dossier. Un éventuel retour à Anfield nécessiterait donc un nouvel accord avec l’OL. Aucun prix de vente officiel n’a également été communiqué par l’OL. Si plusieurs montants circulent autour de Tyler Morton, rien ne permet à ce stade d’affirmer que l’actuel deuxième de Ligue 1 a fixé un seuil précis pour l’hiver.

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La véritable évolution du dossier concerne donc la volonté prêtée au club rhodanien de conserver son joueur malgré l’intérêt croissant venu de la Premier League.