Accueil - Équipe de Côte d'Ivoire - Côte d’Ivoire-Ghana : Hervé Renard ouvre son deuxième mandat à Bouaké

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Onze ans après la CAN 2015 remportée sous ses ordres, Hervé Renard retrouve le banc des Éléphants pour un premier rendez-vous qui ne laisse aucune place à l’observation. Côte d’Ivoire-Ghana ouvre ce jeudi 24 septembre, au stade de la Paix de Bouaké, les éliminatoires de la CAN 2027. Le Ghana est le principal rival des Ivoiriens dans un groupe D qui ne qualifiera que deux équipes.

À quelle heure et où se joue Côte d’Ivoire-Ghana ?

Le coup d’envoi est fixé à 19h GMT, soit 21h à Paris. Le match se joue au stade de la Paix de Bouaké, dans le centre du pays, et non à Abidjan, selon le programme des Éléphants publié par Pulse Côte d’Ivoire. La Côte d’Ivoire, le Ghana, la Gambie et la Somalie composent le groupe D. Chaque sélection y disputera six matchs, et les deux premiers de chaque groupe de quatre iront à la CAN 2027, organisée par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie du 19 juin au 18 juillet 2027.

Côte d’Ivoire-Ghana n’est que le début d’une fenêtre chargée. Les Éléphants affronteront la Somalie le 29 septembre au stade Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan, alors que les Somaliens sont officiellement l’équipe qui reçoit, puis le Cameroun en amical le 3 octobre au stade Alassane-Ouattara d’Ebimpé.

Quelle liste pour Hervé Renard avant Côte d’Ivoire-Ghana ?

Dévoilée le 16 septembre, la première liste du sélectionneur fait une place à plusieurs joueurs de Ligue 1. Christ Tapé, arrivé cet été à Toulouse, Patrick Zabi (Paris FC) et Rayan Fofana (Le Havre) font partie des nouveaux, avec Kassoum Ouattara (Beşiktaş), Eddy Doué (Estrela da Amadora), Malick Yalcouyé (Brighton) et Yann Gboho (Coventry City).

Les cadres sont là. Franck Kessié et Ibrahim Sangaré tiennent le milieu, Evan Ndicka, Odilon Kossounou et Ousmane Diomandé la défense, Yahia Fofana et Alban Lafont les buts. Devant, Nicolas Pépé, Élie Wahi, Yoan Bonny et Yan Diomandé se disputeront les places. Amad Diallo, Simon Adingra et Oumar Diakité ne figurent pas dans le groupe.

Quelle est la liste complète des Éléphants ?

Gardiens : Yahia Fofana, Alban Lafont, Mohamed Koné. Défenseurs : Guéla Doué, Kassoum Ouattara, Evan Ndicka, Ousmane Diomandé, Emmanuel Agbadou, Odilon Kossounou, Christ Tapé, Ghislain Konan. Milieux : Ibrahim Sangaré, Franck Kessié, Christ Inao Oulai, Patrick Zabi, Malick Yalcouyé, Amadou Koné, Eddy Doué. Attaquants : Yan Diomandé, Nicolas Pépé, Bazoumana Touré, Yoan Bonny, Élie Wahi, Yann Gboho, Rayan Fofana.

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Pourquoi Côte d’Ivoire-Ghana a une saveur particulière pour Renard ?

Le technicien français reste le seul entraîneur à avoir gagné la Coupe d’Afrique avec deux pays différents, la Zambie en 2012 puis la Côte d’Ivoire en 2015. Il a ensuite dirigé le Maroc, l’Arabie saoudite et l’équipe de France féminine avant de revenir à Abidjan en août, à la place d’Emerse Faé, champion d’Afrique 2024 à domicile.

Le Ghana lui rappelle forcément la nuit de Bata, en Guinée équatoriale. Le 8 février 2015, la Côte d’Ivoire de Renard avait battu les Black Stars en finale de la CAN aux tirs au but (0-0, 9-8 aux tirs au but), après une séance conclue par le gardien Boubacar Barry. Les deux pays s’étaient déjà disputé le titre en 1992, avec le même dénouement en faveur des Ivoiriens.

Depuis son départ en 2015, la Côte d’Ivoire a remporté une troisième CAN, en 2024 à domicile. Renard hérite d’un groupe installé dans les grands championnats européens et commence une campagne où un faux pas face au Ghana, dès la première journée, compliquerait la course aux deux billets du groupe D.

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