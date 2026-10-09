Accueil - Suivez l'actualité des grands clubs - Kylian Mbappé : ce que la presse espagnole reproche au Madrilène

Kylian Mbappé est apte. Blessé au genou gauche avec les Bleus le 25 septembre, l’attaquant a retrouvé l’entraînement collectif cette semaine et peut être aligné samedi soir contre Villarreal (21h, 8e journée de Liga) au Santiago Bernabéu. À Madrid, pourtant, son genou n’est plus le sujet. Depuis une dizaine de jours, la presse espagnole s’intéresse surtout à sa conduite hors du terrain, à ses déclarations sur le Ballon d’Or et à l’ambiance d’un vestiaire que la radio Cadena SER décrit comme glacial. Dans ce flot de critiques, tout n’a pas le même poids.

Que dit la Cadena SER sur le vestiaire du Real Madrid ?

L’information de départ vient d’Antón Meana, journaliste de l’émission El Larguero. Le compte officiel du programme a résumé ses informations en trois points. Mbappé sera disponible et José Mourinho peut le titulariser. Le technicien portugais doit le défendre bec et ongles lors de sa conférence de presse, prévue ce vendredi. Et surtout, « le vestiaire est aussi froid qu’il y a cinq mois ».

Cinq mois, c’est l’époque d’Álvaro Arbeloa sur le banc, avant l’arrivée de Mourinho cet été. Au printemps, El País avait raconté un accrochage entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni. La SER évoque cette fois une nouvelle altercation physique entre deux joueurs de l’effectif, sans donner leurs noms ni de date précise. Le Real Madrid n’a rien confirmé.

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Kylian Mbappé et le vélo : ce qui est établi

La chronologie, elle, ne fait pas débat. Le 25 septembre, Mbappé marque le seul but de Turquie-France (0-1) en Ligue des nations, son 67e en sélection, puis sort à la 59e minute. La FFF annonce une « lésion tendineuse » et le renvoie se soigner à Madrid.

Fin septembre, Mourinho avait tenu dans le podcast Bet It Drive Show une phrase qui allait lui revenir en boomerang : « Malheureusement, un footballeur ne peut ni skier ni faire de vélo. » Le 4 octobre, Mbappé publie en story Instagram une vidéo où on le voit pédaler, casqué, sur un chemin. Le lieu et la date du tournage ne sont pas indiqués. L’Équipe la situe en Suisse. Une soirée parisienne, rapportée par plusieurs médias pendant sa convalescence, a complété le tableau.

La journaliste Celia Gimeno a nuancé sur La Dazoneta : selon elle, Mbappé ignorait ce que Mourinho avait dit et n’a pas cherché à le défier, mais il n’aurait pas dû publier la vidéo.

Mourinho est-il vraiment furieux contre Mbappé ?

C’est le point où les versions divergent le plus. Goal, s’appuyant sur la SER, a écrit que Mourinho était furieux. Antón Meana disait au contraire n’avoir perçu aucun mécontentement au club sur le comportement du Français, et plusieurs médias rapportent que Mbappé avait l’autorisation de voyager. L’annonce d’une défense publique par l’entraîneur va dans ce sens.

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Le reproche le plus dur est aussi le moins vérifiable. L’Équipe cite une source interne anonyme selon laquelle le joueur serait mal conseillé, au détriment de son image et de celle du club. Le quotidien rapporte aussi que sa sortie dans France Football, où il jugeait l’année propice pour remporter le Ballon d’Or, a été mal reçue en interne. Antonio Romero, autre voix de la SER, a résumé l’état d’esprit d’une partie de la presse madrilène : « Ce n’est pas le Mbappé FC, c’est le Real Madrid. »

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Pourquoi le Bernabéu siffle-t-il Kylian Mbappé ?

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Les chiffres ne sont pas en cause. Kylian Mbappé compte 8 buts et 2 passes décisives en 8 matchs officiels, d’après Goal. Le Real Madrid, lui, pointe à la 4e place de Liga, à six longueurs du FC Barcelone.

Meana a pointé autre chose dans El Larguero : le repli défensif. « Ça fait un moment que, si Mbappé marque au Bernabéu et ne redescend pas sur l’action suivante, il se fait siffler », a-t-il expliqué, avant d’ajouter qu’on ne lui avait « jamais exigé ça, ni au Paris Saint-Germain ni en équipe de France ».

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Kylian Mbappé jouera-t-il contre Villarreal ?

Selon la Cadena SER, il est disponible et peut être titulaire samedi à 21h au Bernabéu. La décision revient à José Mourinho.

Que reproche-t-on à Kylian Mbappé en Espagne ?

Une vidéo à vélo publiée pendant sa convalescence, malgré une mise en garde publique de Mourinho, ses propos sur le Ballon d’Or et un manque d’implication défensive. Les tensions supposées avec le club reposent sur des sources anonymes et ne sont pas confirmées.