Accueil - Équipe du Maroc - Mercato : Aboukhlal : trois départs avortés, il s’enlise au Torino

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Pour Zakaria Aboukhlal, 2026 ressemble à une suite de portes qui se referment. Le FC Nantes en janvier, l’AJ Auxerre puis le Genoa à la fin de l’été : trois départs du Torino ont été préparés, aucun n’a été signé. L’ailier marocain est resté à Turin, où il ne compte presque plus aux yeux d’Ignazio Abate.

Aboukhlal au Torino : jamais titulaire depuis la reprise

Ses statistiques disent tout de son statut. Après sept journées de Serie A, le joueur de 26 ans n’a démarré aucun match. Il compte trois entrées en jeu en championnat et deux en Coupe d’Italie, sans but ni passe décisive. Lors des quatre autres rencontres de Serie A, il est resté sur le banc du début à la fin.

Abate l’a pourtant lancé à plusieurs reprises en cours de partie. Les entrées n’ont rien changé, et la presse turinoise le décrit comme un joueur qui ne s’est jamais adapté au championnat italien. Sur les côtés, la hiérarchie s’est fermée : Cacciamani et Fortini à gauche, Belghali et Patterson à droite.

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Le premier raté remonte à janvier. En pleine bataille pour le maintien, les Canaris pensaient tenir leur renfort offensif, sur la base d’un prêt avec option d’achat autour de 6 millions d’euros. La signature était attendue dans la semaine quand la piste nantaise s’est brutalement refroidie. Marco Baroni, alors entraîneur du Torino, avait ensuite assuré que son ailier n’avait jamais été sur le marché.

Huit mois plus tard, le scénario s’est répété presque à l’identique. Dans les dernières heures du mercato estival, Auxerre et le club piémontais échangeaient les documents d’un prêt avec option d’achat. L’AJA a tardé, le Genoa de Daniele De Rossi s’est invité dans la discussion, et le joueur n’a finalement pas bougé.

Un investissement de 8 millions d’euros qui coince

Le Torino avait déboursé environ 8 millions d’euros, hors bonus, pour le recruter à Toulouse à l’été 2025. Son contrat court jusqu’en juin 2029. Aucune issue gratuite ne se profile donc, et la direction sportive cherche surtout à récupérer une partie de la mise.

C’est là que le temps lui coûte cher. Chaque semaine passée sur le banc fait baisser sa cote et réduit la liste des acheteurs. À Turin, un départ en janvier, probablement sous forme de prêt, est déjà présenté comme l’option la plus probable. Encore faut-il qu’un club accepte de miser sur un joueur qui n’a presque pas joué depuis août.

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Le contraste avec ses meilleures années reste saisissant. Buteur face à la Belgique lors du Mondial 2022, vainqueur de la Coupe de France 2023 avec Toulouse, Aboukhlal a besoin de minutes, n’importe où, pour revenir dans la discussion avec les Lions de l’Atlas. Toute l’actualité de la sélection est à suivre dans notre rubrique Équipe du Maroc.

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