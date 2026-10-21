Accueil - Équipe du Maroc - Maroc : Éric Blahic, l’ex-bourreau des Lionnes aux commandes

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À l’été 2023, Éric Blahic était sur le banc de l’équipe de France qui avait éliminé le Maroc en huitièmes de finale du Mondial. Trois ans plus tard, le voilà sélectionneur des Lionnes de l’Atlas, avec une mission : faire réussir le Maroc au Brésil, où il disputera sa deuxième Coupe du monde féminine dans huit mois.

Éric Blahic, un sélectionneur qui connaît déjà les Lionnes

La Fédération royale marocaine l’a nommé le 7 octobre à la place de l’Espagnol Jorge Vilda. À 61 ans, le natif de Suresnes dirige pour la première fois une sélection A. Sa carrière s’est faite dans l’ombre, comme adjoint à Guingamp, Sochaux, au PSG, à Bordeaux et à Nantes, puis chez les Bleues aux côtés de Corinne Diacre et d’Hervé Renard. C’est dans ce rôle qu’il avait vécu le 4-0 infligé au Maroc le 8 août 2023 à Adélaïde.

Le Français s’est dit fier de sa nomination, a remercié la fédération et son président « pour leur confiance » et confié avoir « hâte de commencer cette belle aventure ». Son parcours d’ancien adjoint du FC Nantes lui a appris le très haut niveau. Il doit maintenant s’y imposer comme numéro un.

Premiers pas : 3-1 puis 0-0 face à l’Ouzbékistan

Pour sa première, le 9 octobre à Rabat, le Maroc a battu l’Ouzbékistan (3-1) grâce à un triplé d’Ibtissam Jraidi en quatorze minutes (65e, 67e, 79e). « C’est un magnifique état d’esprit », a salué Blahic. La capitaine Ghizlane Chebbak a retenu l’essentiel : « cette victoire qui nous donne de la confiance ».

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Trois jours plus tard, au stade Al Madina, ses joueuses ont dominé sans marquer (0-0). Kautar Azraf a touché le poteau, un but de Fatima Tagnaout a été refusé et Anissa Lahmari a manqué l’occasion du temps additionnel. L’Ouzbékistan pointe pourtant au 51e rang mondial, treize places devant le Maroc.

Mondial 2027 : ce que le Maroc doit réussir

Blahic hérite d’une équipe solide, mais frustrée. Sous Vilda, les Marocaines ont perdu la finale de la CAN 2024, jouée en 2025, contre le Nigeria (3-2). Cet été, à domicile, elles ont chuté en demi-finale contre le Cameroun aux tirs au but, avant de finir quatrièmes. Ce parcours leur a quand même ouvert les portes du Mondial, aux côtés de l’Algérie, du Malawi et du Cameroun.

Le tirage au sort aura lieu le 11 décembre à Rio. La barre est connue : en 2023, pour leur première participation, les Lionnes avaient atteint les huitièmes. Faire mieux au Brésil serait la vraie réussite du mandat Blahic. Toute l’actualité des Lions et des Lionnes est à suivre dans notre rubrique équipe du Maroc.

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