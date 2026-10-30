Accueil - Équipe du Maroc - Ounahi opéré du tendon : Hakimi, son premier visiteur

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La convalescence a commencé par une visite de marque. Opéré jeudi d’une rupture complète du tendon du biceps fémoral droit, Azzedine Ounahi a vu Achraf Hakimi se présenter à son chevet. C’est le Panathinaïkos lui-même qui l’a fait savoir, en présentant le latéral du PSG comme le tout premier visiteur de son milieu de terrain. Le geste tombe au pire moment pour le Maroc, privé d’un de ses créateurs pour une durée que personne n’a encore chiffrée officiellement.

Ounahi blessure : d’une déchirure à une rupture du tendon

Tout est parti du 18 octobre. Ounahi quitte la pelouse pendant la large victoire du club athénien contre l’Asteras Tripolis (5-1). Le premier diagnostic évoque une déchirure musculaire importante. Sérieux, mais sans passage au bloc.

Une seconde IRM a tout renversé : le tendon a lâché entièrement. L’opération, menée jeudi 29 octobre par le chirurgien orthopédiste Nicolas Lefebvre, s’est déroulée en présence du médecin du Panathinaïkos et de Christophe Baudot, médecin de la sélection marocaine et conseiller médical au PSG. Le club grec l’a jugée réussie sur ses réseaux sociaux. La rééducation commence dès ce vendredi.

Pourquoi Achraf Hakimi a fait le déplacement

Le capitaine des Lions de l’Atlas connaît la frustration de l’infirmerie. Fin septembre, il avait lui-même rejoué seize jours après sa blessure avec le PSG. Les deux hommes partagent le vestiaire marocain depuis l’épopée du Mondial 2022, terminée en demi-finale au Qatar, où Ounahi s’était révélé aux yeux du grand public.

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Sa venue dit une chose simple : le joueur de 26 ans reste dans le cercle de la sélection, même à l’arrêt. Côté médical, le lien est déjà là, puisque le médecin des Lions a suivi l’intervention de bout en bout.

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Quelles conséquences pour l’équipe du Maroc ?

Ni le Panathinaïkos ni la fédération marocaine n’ont communiqué de date de retour. Les chiffres qui circulent relèvent donc de l’estimation, pas de l’annonce.

Un point ne fait guère débat. Le rassemblement de novembre se fera sans lui : un joueur qui entame à peine sa rééducation après une réparation du tendon ne peut pas être sur le terrain deux semaines plus tard. Pour la fenêtre internationale de mars, tout dépendra de la manière dont la jambe réagira aux premières étapes du travail.

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Le staff de l’équipe du Maroc perd un profil rare dans son entrejeu, capable de sortir un ballon sous pression par le dribble et de casser une ligne en une conduite.

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