Mohamed Ouahbi vise un titre mondial historique pour le Maroc

Mohamed Ouahbi, le sélectionneur du Maroc, a affirmé que les Lions de l’Atlas veulent devenir la première sélection africaine à soulever la Coupe du monde, trois mois après leur élimination en quart de finale contre la France.

Ce que Mohamed Ouahbi a déclaré au Cap-Vert

La scène se passe à Santa Maria, sur l’île de Sal, où la Confédération africaine de football tenait du 7 au 9 octobre 2026 sa CAF Strategy Conference en présence des sélectionneurs africains. Les présidents des 54 fédérations membres y étaient conviés, tout comme les entraîneurs des dix pays africains qualifiés pour le Mondial nord-américain. Le thème affiché par l’instance, « 2030 commence maintenant », collait parfaitement au discours marocain.

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Mohamed Ouahbi a décrit le chantier comme « un travail collectif, avec notre ambition, en tant que Marocains, d’être la première sélection à remporter la Coupe du monde ». Il a aussi revendiqué les chiffres de son équipe pendant le tournoi : « Nous sommes fiers d’être l’équipe qui a enregistré les meilleurs chiffres dans plusieurs aspects du jeu. » Pressing haut, possession, transitions offensives et défense sur coups de pied arrêtés figurent dans sa liste.

Le sélectionneur du Maroc s’adressait aussi à ses homologues. « Nous avons besoin des sélections africaines pour progresser, et nous avons besoin de disputer des matchs de haut niveau », a-t-il glissé tout en plaidant pour davantage d’échanges entre staffs du continent.

Le Maroc à la Coupe du monde 2026, seul quart de finaliste africain

Neuf des dix représentants africains avaient passé la phase de groupes cet été. Un seul a atteint les quarts. Le Maroc a d’abord tenu le Brésil (1-1) avant de battre l’Écosse (1-0) puis Haïti (4-2). Il a ensuite sorti les Pays-Bas aux tirs au but après un 1-1 arraché par Issa Diop dans le temps additionnel, puis dominé le Canada (3-0). La route s’est arrêtée le 9 juillet à Foxborough, face à l’équipe de France (2-0), sur des buts de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

Le bilan comptable tient en une ligne : trois victoires, deux nuls, une défaite, dix buts marqués et six encaissés. Ismaël Saibari a fini meilleur buteur marocain avec trois réalisations, toutes en phase de groupes. Azzedine Ounahi a signé un doublé contre le Canada, et Yassine Bounou a repoussé deux tirs au but, dont celui de Mbappé. Brahim Díaz, meilleur buteur de la CAN 2025 avec cinq buts, est en revanche reparti sans marquer.

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Sur le papier, ce quart reste en deçà de la demi-finale de 2022 au Qatar, quand l’équipe de Walid Regragui était devenue la première africaine à atteindre ce stade avant de finir quatrième. Après l’élimination, Mohamed Ouahbi avait expliqué au média marocain Le Brief que le projet fédéral visait à ce que « l’exploit de 2022 ne soit pas un exploit isolé ». Le discours de Sal va plus loin.

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Qui est Mohamed Ouahbi, le sélectionneur des Lions de l’Atlas ?

Né le 7 septembre 1976 à Bruxelles, Mohamed Ouahbi a grandi à Schaerbeek et s’est construit loin des projecteurs. Il a passé 17 ans au centre de formation du RSC Anderlecht, des U9 aux U21, et a été adjoint de Besnik Hasi chez les professionnels. Son nom a franchi les frontières en octobre 2025, au Chili, quand ses Lionceaux de l’Atlas ont battu l’Argentine en finale (2-0) pour offrir au Maroc son premier titre de champion du monde des moins de 20 ans.

La fédération royale lui a confié l’équipe A début mars 2026, après le départ à l’amiable de Regragui. Mohamed Ouahbi a donc préparé un Mondial en trois mois à peine. Son passé de formateur explique sa façon de raisonner sur plusieurs cycles, d’autant que le Mondial 2030 se jouera en partie au Maroc, coorganisateur avec l’Espagne et le Portugal.

Le Maroc peut-il vraiment gagner la Coupe du monde ?

Aucune nation africaine n’a jamais disputé une finale de Coupe du monde. Le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010 avaient calé en quart, et la demi-finale marocaine de 2022 reste le plafond du continent. L’ambition affichée par Mohamed Ouahbi place donc son équipe face à une marche que personne n’a encore franchie.

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Le contexte joue toutefois pour lui. Le Maroc s’appuie sur des cadres installés dans les grands clubs européens, comme Achraf Hakimi au PSG, sur une génération U20 sacrée il y a un an et sur un Mondial 2030 en partie à domicile. Le premier rassemblement post-Coupe du monde a pourtant rappelé que le chantier reste ouvert : le 4 octobre, devant plus de 65 000 spectateurs au Grand Stade de Tanger, les Lions de l’Atlas ont été accrochés par le Mali (1-1), Abdessamad Ezzalzouli ayant ouvert le score sur penalty avant l’égalisation de Gaoussou Diarra. En éliminatoires de la CAN 2027, ils ont battu le Gabon et le Lesotho sur le même score de 2-0.

Toute l’actualité de la sélection est à suivre sur notre rubrique Équipe du Maroc.

Quel est le meilleur résultat d’une équipe africaine en Coupe du monde ?

C’est la demi-finale du Maroc au Qatar en 2022, conclue à la quatrième place. En 2026, les Lions de l’Atlas ont été la seule sélection africaine en quart de finale.

Qui est le sélectionneur du Maroc ?

Mohamed Ouahbi, champion du monde U20 en 2025, dirige l’équipe nationale masculine du Maroc depuis mars 2026, à la suite de Walid Regragui.