Accueil - CAN – Coupe d'Afrique des Nations - CAN 2027, cycle de deux ans : la CAF n’a pas encore tranché

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Le Comité exécutif de la CAF s’est réuni jeudi en visioconférence, sous la présidence de Patrice Motsepe. Sur la table figurait le processus d’attribution des prochaines Coupes d’Afrique des nations, avec en arrière-plan la question qui agite le football africain depuis début octobre : un retour au rythme de deux ans. À l’heure où nous écrivons, la confédération n’a publié aucun communiqué détaillant les décisions prises. Tant que ce texte n’est pas sorti, aucune orientation ne peut être considérée comme adoptée.

CAN 2027 : quel calendrier pour le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie ?

Le seul dossier verrouillé reste la CAN 2027. Pour la première fois, trois pays coorganisent la phase finale : Kenya, Ouganda et Tanzanie. Vingt-quatre sélections sont attendues, avec un coup d’envoi fixé au 19 juin 2027, et non au 1er juin comme certaines informations l’ont laissé entendre. L’Afrique de l’Est n’avait plus reçu le tournoi depuis l’édition éthiopienne de 1976.

Le calendrier n’est pas neutre. La compétition se termine quelques semaines avant les élections générales kényanes d’août 2027. En février, Nicholas Musonye, à la tête du comité d’organisation kényan, avait plaidé pour un report en estimant que la sécurité ne pouvait être garantie. Patrice Motsepe avait balayé l’idée : « Notre engagement reste intact. »

Pourquoi la CAN pourrait redevenir biennale

Le 20 décembre 2025 à Rabat, la veille de l’ouverture de la CAN marocaine, ce même Comité exécutif avait validé le passage à un cycle de quatre ans après l’édition 2028. Une Ligue des nations africaine annuelle devait combler le vide à partir de 2029. Plusieurs fédérations ont reproché à l’instance de ne pas les avoir consultées. Début octobre, lors de la conférence stratégique de la CAF au Cap-Vert, Motsepe a reconnu qu’un retour à la CAN tous les deux ans était à l’étude.

L’argument pèse lourd : la CAN représente environ 80 % des revenus de la confédération. Espacer les éditions revient à se priver d’une partie de cette manne, sans garantie que la future Ligue des nations la compense. Et le Comité exécutif a déjà prouvé qu’il savait désavouer son président. En juillet, il avait enterré le projet de Motsepe d’élargir la phase finale à 28 équipes.

CAN 2028, 2032 et 2036 : des attributions en attente

La CAF a ouvert les candidatures pour ces trois éditions, mais l’attribution de la CAN 2028 avait déjà été repoussée en janvier. Si le rythme biennal revient, c’est toute la grille des tournois suivants qu’il faudra redessiner, et les dossiers des pays candidats avec elle.

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Le calendrier institutionnel offre une prochaine fenêtre : l’Assemblée générale ordinaire de la CAF, prévue le 21 novembre au Nigeria. D’ici là, la Supercoupe entre Mamelodi Sundowns et l’USM Alger se jouera le 8 novembre en Afrique du Sud. Retrouvez toute l’actualité de la Coupe d’Afrique des nations sur notre site.

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