Accueil - CAN – Coupe d'Afrique des Nations - CAN tous les deux ans : la CAF enterre sa réforme en 10 mois

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Dix mois après avoir acté une CAN tous les quatre ans, la CAF fait machine arrière. Réuni jeudi 29 octobre, son Comité exécutif a décidé à l’unanimité que la Coupe d’Afrique des Nations se jouera de nouveau tous les deux ans. Les 54 fédérations, consultées par courrier une semaine plus tôt, avaient jusqu’au 28 octobre pour rendre leur avis.

CAN tous les deux ans : pourquoi la CAF a lâché le cycle de quatre ans

Le 20 décembre 2025 à Rabat, à la veille de la CAN marocaine, ce même Comité exécutif avait programmé une phase finale tous les quatre ans après 2028. Une Ligue des nations africaine, attendue en 2029, devait remplir les années creuses et rapporter de nouvelles recettes.

C’est ce pari financier qui a cédé. La CAF reconnaît que cette compétition aurait mis plusieurs années avant de dégager les ressources espérées. « Nous étions également préoccupés par le nombre d’années nécessaires », explique Patrice Motsepe, son président. Le communiqué ne dit pas si le projet de Ligue des nations est abandonné ou simplement repoussé.

Le vote unanime tranche avec les réserves prêtées ces derniers jours à certains membres du Comité exécutif. Aucune voix dissidente n’apparaît dans la décision officielle.

2027, 2028, puis trois ans sans CAN

Le calendrier annoncé n’a rien de régulier. Après la CAN 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, prévue du 19 juin au 17 juillet, la CAF enchaîne avec une édition en 2028, puis en 2031 et en 2033. Deux phases finales sur deux années consécutives, ensuite une attente de trois ans.

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Le vide de 2030 tient à la Coupe du monde. Motsepe invoque la « tradition de la FIFA », qui veut que les compétitions continentales de sélections puissent ne pas se tenir l’année d’un Mondial. Sur 2029, le communiqué reste muet. Pour 2028, trois dossiers sont en lice : l’Éthiopie, le Maroc et une candidature commune du Botswana et de l’Afrique du Sud.

Ce que la décision change pour les sélections et les clubs européens

Pour les sélections, le rythme biennal garantit un grand rendez-vous régulier, avec des éliminatoires à enjeu et des primes de participation qui reviennent tous les deux ans. Pour les fédérations aux budgets serrés, ces recettes pèsent lourd.

Côté clubs européens, la date compte davantage que la fréquence. La CAN marocaine, disputée du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, les avait privés de leurs internationaux africains en pleine saison. L’édition 2027, jouée l’été, les épargne.

Pour 2028, 2031 et 2033, aucune période n’a été fixée. Motsepe assure pourtant avoir pris en compte l’intérêt des « joueurs africains évoluant dans des clubs en dehors du continent ». Si l’une de ces éditions retombe en plein hiver, le bras de fer avec les clubs reprendra là où il s’était arrêté.

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