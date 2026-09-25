Accueil - FOOT MONDE - Pays-Bas ‑ Allemagne : Pas de vainqueur dans le duel Xavi/Klopp

Les Pays-Bas de Xavi et l’Allemagne de Jürgen Klopp ont entamé leur parcours de Ligue des nations par un match nul 1‑1, hier soir, à Amsterdam. Un début mitigé pour les deux nouveaux sélectionneurs.

Comment ce choc tant attendu s’est-il terminé sans vainqueur ?

Pourtant, le match commence idéalement pour les Oranje avec l’ouverture du score de la tête de Virgil van Dijk (12e). Cependant, après avoir consulté la VAR, l’arbitre, Alejandro José Hernández, annule finalement le but pour une faute de Brian Brobbey sur Marc‑André Ter Stegen. Le score entre l’Allemagne et les Pays-Bas reste à 0-0.

Les Néerlandais dominent, mais se font surprendre par l’opportuniste Felix Nmecha (32e). Un but contesté par les Hollandais à la suite d’une faute non sifflée de Jonathan Tah sur Brobbey au départ de l’action. L’Allemagne mène 1‑0 et est même à deux doigts de doubler la mise cinq minutes plus tard. Sur un service de Nathaniel Brown, Karim Adeyemi manque l’immanquable et permet aux Pays-Bas de n’être menés qu’1‑0 à la pause.

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Au retour des vestiaires, la dynamique reste la même et Ter Stegen est maintenant obligé d’endosser son costume de héros. Le portier de l’Ajax s’interpose devant Denzel Dumfries (57e), puis cinq minutes plus tard devant Mexx Meerdink. Auteur d’un but refusé sur l’action précédente, Mexx Meerdink manque complètement sa reprise devant le but vide quatre minutes plus tard (66e). Malchanceux, les locaux manquent de réalisme dans le dernier geste.

Dans une fin de match sous haute tension, Xavi abat sa dernière carte en faisant entrer le jeune Ruben van Bommel. Un choix qui s’avère payant puisque l’attaquant du PSV va être à l’origine du but égalisateur de Cody Gakpo (90+2e). Les Pays-Bas sont logiquement récompensés et tiennent en échec la Nationalmannschaft en toute fin de match.

Qu’a déclaré Xavi après le match nul contre l’Allemagne ?

À l’issue de la rencontre, dans des propos relayés par le média GOAL, Xavi s’est montré plutôt satisfait de la prestation livrée par ses joueurs, en mettant en avant l’entrée décisive des remplaçants : « La première période était plus ou moins équilibrée. Mais les joueurs qui sont entrés sur le terrain (Meerdink, Van Bommel entre autres), j’en suis tellement heureux, surtout ceux qui faisaient leurs débuts. Ils ont montré de la personnalité, de l’ambition, de l’envie. C’est ainsi que nous devons jouer en seconde période. »

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Malgré le contenu globalement positif, le technicien catalan reste lucide et sait que son équipe doit encore progresser sur certains points : « Nous devons nous améliorer dans beaucoup de domaines : les deuxièmes ballons, les duels, mieux défendre, beaucoup de choses, mais je suis tellement satisfait. »

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L’ancien entraîneur du Barça s’est dit très « reconnaissant » de l’accueil réservé par le public du Johan Cruijff ArenA. Néanmoins, le Catalan affirme que son équipe aurait pu « mériter davantage à la fin », après avoir été bien « meilleure que l’Allemagne » durant l’entièreté de la rencontre. Sur les décisions arbitrales, Xavi a jugé « incorrect » de refuser le but de Virgil van Dijk, estimant que celui-ci aurait dû être accordé.

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Seul point négatif de la soirée, la sortie sur blessure de Brian Brobbey à la suite de l’action polémique sur le but allemand. L’attaquant de Brentford est d’ores et déjà forfait pour le reste du rassemblement.

Comment a réagi Jürgen Klopp après ce match nul frustrant ?

En dépit du but concédé dans les derniers instants de la rencontre, Jürgen Klopp était tout de même satisfait du résultat obtenu : « Il y a une longue liste de choses qui ont bien fonctionné. J’ai été très, très satisfait de beaucoup de performances individuelles. Dans l’ensemble, j’ai été très content de la passion que nous avons montrée. J’aurais vraiment adoré gagner, mais ce point me satisfait. »

Contrairement à son homologue espagnol, l’entraîneur allemand sait que son équipe peut « mieux jouer et jouer davantage au football » par rapport à ce qu’elle a produit hier soir.

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Ce qui préoccupe davantage l’ancien manager de Liverpool, ce sont les blessures contractées par Kai Havertz (remplacé par Ebnoutalib à la 30e minute) et Jamal Musiala avant la rencontre. Le natif de Stuttgart a donné plus de précisions sur les principaux concernés : « Les deux passent actuellement une IRM. J’espère que nous aurons le diagnostic ce soir. Mais bien sûr, ce n’est pas une bonne nouvelle. J’espère que ce n’est rien de grave. Les gars sont probablement forfaits pour nous », a-t-il confié au sujet de ses deux attaquants.

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Après avoir arraché le point du nul hier soir, les Pays‑Bas de Xavi se déplaceront à Belgrade pour affronter la Serbie. L’Allemagne, quant à elle, recevra la Grèce de Christos Tzolis à la WWK Arena d’Augsbourg. Ces rencontres de Ligue des nations se dérouleront ce dimanche soir à 20h45.