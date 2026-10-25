Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Les déclaration fortes de Ian Cathro sur le FC Nantes

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L’ASSE de Ian Cathro a battu le FC Nantes (1-0), samedi soir, lors de la 10e journée de Ligue 2, à Geoffroy-Guichard. Après cette victoire, le technicien écossais a reconnu les qualités nantaises, et regrette la situation du club.

ASSE : Ian Cathro reconnaît un FC Nantes plus dangereux que son classement

L’ASSE a souffert pour venir à bout du FC Nantes. Il a fallu attendre les derniers instants de la rencontre pour voir les Verts l’emporter sur la plus petite des marges. Un dénouement heureux pour Ian Cathro et son équipe mais dans la douleur. Au micro de beIN Sports, l’Ecossais a insisté sur la solidité de l’adversaire

Pour lui, le classement des Canaris ne dit pas tout de leur niveau. « L’équipe qu’on a affrontée ce soir ne reflète pas son nombre de points ni sa place au classement. C’est une très bonne équipe, avec de très bons joueurs », a expliqué l’entraîneur stéphanois.

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L’Écossais a aussi félicité les Nantais pour leur travail sans ballon, qui a brouillé les circuits de passes de son équipe. « Ils ont su presser au bon moment et fermer les espaces. Ils nous ont bien étudiés et ont fait un bon match défensivement », a-t-il reconnu. Les Verts ont donc peiné à imposer leur rythme, face à un adversaire bien préparé.

Une première période trop prudente pour les Verts

Le résultat est là, mais Ian Cathro a relevé à l’ASSE un souci dans la gestion du ballon sur les 45 premières minutes. Passés par un pressing très agressif face au Red Star, les Stéphanois ont voulu garder la balle, quitte à ne pas oser assez. « On a peut-être un peu trop cherché la sécurité ce soir, au détriment de nos accélérations », a admis le coach stéphanois.

Au retour des vestiaires, les Verts ont essayé de mettre plus de vitesse dans leurs attaques. Mais le match ne s’y prêtait guère. Cathro a regretté une rencontre « très hachée », avec de longs arrêts de jeu qui ont cassé le rythme. Malgré tout, son équipe a insisté jusqu’à décrocher la victoire qu’elle cherchait.

El Jamali et les remplaçants, des arguments pour la suite

Les joueurs sortis du banc ont aussi donné satisfaction à l’entraîneur stéphanois. Ian Cathro a souligné leur influence en fin de match, tout en rappelant que le travail se fait ensemble. À ses yeux, le temps de jeu offert aux remplaçants doit payer leur engagement de tous les jours et nourrir une concurrence saine dans le groupe.

Le cas d’El Jamali en donne un exemple. « El Jamali mérite de jouer davantage, mais il y a un problème : Augustine joue ! », a lancé Cathro. Sa phrase éclaire la concurrence entre les joueurs, sans dessiner de changement précis dans la hiérarchie. Le temps de jeu dépendra donc des performances et des besoins de l’équipe.

La confiance, un chantier permanent malgré la victoire

Pour Ian Cathro, ce succès doit aussi servir à affermir les automatismes et la confiance du groupe. Selon lui, son équipe apprend peu à peu à mieux vivre les temps faibles, surtout quand l’adversaire monte d’un cran. Il veut qu’elle garde son équilibre, même après une erreur. L’entraîneur stéphanois refuse pourtant d’y voir une finalité.

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« Une équipe a besoin d’évoluer constamment, et on continuera à le faire », a-t-il rappelé. Il veut donc avancer sans relâche, que ce soit dans l’organisation ou dans l’usage du ballon. Après ce succès contre Nantes, reste à garder cet élan tout en gagnant en vitesse et en efficacité devant le but.