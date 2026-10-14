Accueil - Mercato ASSE - Red Star-ASSE : Julien Le Cardinal de retour au meilleur moment

Julien Le Cardinal a repris l’entraînement avec l’ASSE en début de semaine, après avoir manqué la victoire contre Rodez (2-0). Le défenseur pourrait ainsi retrouver le groupe de Ian Cathro pour le déplacement au Red Star, samedi, dans un duel au sommet entre les deux premiers de Ligue 2.

Red Star-ASSE : Le Cardinal, un retour qui tombe à point nommé avant le déplacement à Bauer

Après avoir retrouvé le sourire contre Rodez, l’ASSE aborde un rendez-vous capital face au Red Star. Et ce, avec une nouvelle qui tombe à pic. D’après les images publiées sur le site officiel de l’AS Saint-Étienne, Julien Le Cardinal a retrouvé le chemin de l’entraînement.

Lire aussi : ASSE : Les nouvelles ne semblent pas bonnes pour Gautier Larsonneur

À voir

Mercato Stade Rennais : le Racing Santander veut signer Yassir Zabiri

Une évolution encourageante pour Ian Cathro, qui pourrait récupérer un défenseur expérimenté avant cette confrontation directe au sommet du championnat. Le Stéphanois avait été ménagé après une béquille reçue lors du déplacement à Metz, avant la trêve internationale. Il avait ensuite manqué le match amical contre le FC Sion, puis la réception de Rodez.

Son retour à l’entraînement constitue donc un signal positif, même si sa présence dans le groupe et une éventuelle titularisation restent à confirmer. Dans une rencontre où la moindre erreur pourrait coûter cher, chaque renfort compte.

La défense stéphanoise récupère un pilier

En l’absence de Le Cardinal et de Chico Lamba contre Rodez, Ian Cathro avait choisi de repositionner Kévin Pedro dans l’axe droit de la défense. Le jeune Stéphanois a saisi cette occasion avec autorité. Il a réussi ses quatre tacles, réalisé trois interceptions et signé cinq dégagements.

Une copie propre qui offre des arguments supplémentaires au staff technique de l’AS Saint-Etienne. Cette prestation redistribue les cartes à l’approche du choc contre le Red Star. Sohaib Naïr a également contribué à la solidité retrouvée des Verts, tandis que Pedro a démontré qu’il pouvait répondre présent dans l’axe.

À voir

PSG : Luis Enrique face à un doute majeur avant Manchester City

Lire aussi : ASSE : Des nouvelles inquiétantes pour Paul Eymard avant Red Star

Le retour de Julien Le Cardinal ne signifie donc pas automatiquement un retour dans le onze de départ. Ian Cathro devra arbitrer entre l’expérience, les automatismes et la forme du moment. En défense, les places ne se gagnent pas uniquement au CV.

Face à un Red Star en confiance, l’expérience peut-elle faire la différence ?

Le déplacement au stade Bauer s’annonce particulièrement exigeant pour les Stéphanois. Le Red Star reste sur quatre victoires consécutives et entend défendre sa position de dauphin. Disposer d’un défenseur capable de lire les trajectoires, d’anticiper les mouvements adverses et de contribuer à l’organisation collective représenterait un donc avantage appréciable pour l’ASSE.

Il reste toutefois une inconnue. Julien Le Cardinal sera-t-il suffisamment rétabli pour tenir sa place dans cette affiche ? Aucune titularisation ne peut être considérée comme acquise à ce stade. Les dernières séances d’entraînement permettront au staff d’évaluer sa condition physique avant de trancher.

Lire la suite sur l’ASSE :

ASSE-FC Nantes : 29 000 places déjà vendues, guichets fermés en vue

À voir

OM : Timothy Weah vers un nouveau rôle offensif grâce à Bezahaf ?

ASSE : Avant le Red Star, deux renforts pour Saint-Etienne

Son retour arrive néanmoins à un moment stratégique. Face à un adversaire lancé à pleine vitesse, les Verts auront besoin de sang-froid autant que de jambes. Et dans ce genre de duel, l’expérience peut parfois éviter bien des sueurs froides.