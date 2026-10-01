Accueil - Mercato ASSE - Histoire des Verts : l’ASSE de l’AS Casino de 1919 à la Ligue 2

L’histoire des Verts commence dans les magasins Casino. En 1919, des employés de la société fondée par Geoffroy Guichard créent l’AS Casino, qui deviendra l’AS Saint-Étienne en 1933. Un siècle plus tard, l’ASSE reste le deuxième club le plus titré de France en championnat, malgré six passages par la deuxième division.

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Pourquoi l’ASSE joue en vert

Le club porte d’abord le nom de son entreprise mère. L’Amicale des employés de la Société des magasins Casino fonde l’AS Casino en 1919, et la couleur vient tout droit de l’enseigne. Pierre Guichard, fils du patron, en est le premier président. Le nom change plusieurs fois (Amical Sporting Club en 1920, AS stéphanoise en 1927) avant de devenir AS Saint-Étienne en 1933, l’année du passage au professionnalisme. La première montée en première division arrive pour la saison 1938-1939, avec un entraîneur anglais, Teddy Duckworth.

De Snella à Batteux, l’histoire des Verts s’écrit en titres

Le premier titre de champion tombe en 1957, sous Jean Snella. C’est lui qui installe la formation au cœur du projet, pendant que Roger Rocher, président à partir de 1961, donne au club ses moyens. Snella ajoute les titres de 1964 et 1967. Albert Batteux prend la suite et enchaîne trois championnats, de 1968 à 1970, avec deux doublés Coupe-championnat.

Dans l’ombre, Pierre Garonnaire fait le reste. Bénévole pendant une quinzaine d’années avant son premier contrat en 1967, il repère Ivan Ćurković, Osvaldo Piazza, Gérard Janvion, Jean-Michel Larqué ou Dominique Rocheteau. Selon Vice, les onze titulaires de Glasgow en 1976 étaient tous passés par ses filets.

1976, les poteaux carrés de Glasgow

Robert Herbin, ancien capitaine devenu entraîneur en 1972, conduit l’ASSE à trois titres de suite (1974, 1975, 1976) et au sommet européen. En quart de finale de la Coupe des clubs champions 1976, les Verts renversent un 0-2 concédé à Kiev. Ils battent le PSV en demi-finale. Le 12 mai 1976, à Hampden Park, le Bayern Munich s’impose 1-0 sur un coup franc de Franz Roth à la 57e minute. Dominique Bathenay puis Jacques Santini ont touché le cadre en première période.

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Le lendemain, les joueurs descendent les Champs-Élysées et sont reçus par Valéry Giscard d’Estaing. Les poteaux de Hampden, de section carrée, ont été rachetés par le club en 2013 pour 20 000 euros. Ils sont exposés au Musée des Verts, dans le stade Geoffroy-Guichard.

1981-1982, l’histoire des Verts entre Platini et la caisse noire

Michel Platini arrive en 1979. Il remporte le championnat 1981, le dixième du club, puis voit Monaco prendre le titre 1982 avec un point d’avance. En novembre 1981, il marque quatre buts en quarante minutes contre Valenciennes.

Le 1er avril 1982, un conseil d’administration fait éclater l’affaire de la caisse noire. Roger Rocher démissionne et fait l’objet de poursuites pour abus de biens sociaux et faux. Le club perd son président historique, puis sa place en première division deux ans plus tard.

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Les allers-retours avec la deuxième division

L’histoire des Verts compte aussi des chutes. Saint-Étienne a connu la D2 en 1962-1963, de 1984 à 1986, de 1996 à 1999, de 2001 à 2004, de 2022 à 2024 et depuis 2025. Le retour de 2004 ouvre l’ère de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, qui dirigent le club pendant une vingtaine d’années. Christophe Galtier, entraîneur de décembre 2009 à mai 2017, y ramène un trophée : la Coupe de la Ligue 2013, gagnée 1-0 contre Rennes au Stade de France, but de Brandão. Plus de 70 000 personnes fêtent l’équipe le lendemain dans les rues de la ville, selon le récit publié par l’ASSE.

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La chute de 2022 laisse des traces. Le 29 mai, après un barrage perdu aux tirs au but contre Auxerre (1-1, 4-5), des supporters envahissent la pelouse de Geoffroy-Guichard et lancent des fumigènes. La commission de discipline retire des points au club pour la saison suivante et ordonne des matchs à huis clos.

L’ère Kilmer Sports, de la remontée au barrage perdu contre Nice

En 2024, l’ASSE remonte par le barrage contre Metz (2-1, puis 2-2), quelques jours avant la vente du club à Kilmer Sports Ventures, la holding du Canadien Larry Tanenbaum. Ivan Gazidis devient président. Le passage en Ligue 1 dure une saison : le 17 mai 2025, une défaite 3-2 contre Toulouse acte la relégation directe.

En 2025-2026, Eirik Horneland est remplacé début février par Philippe Montanier. Troisièmes de Ligue 2, les Verts sortent Rodez aux tirs au but (0-0, 7-6) grâce à Brice Maubleu, entré en fin de match. Ils tombent ensuite contre Nice en barrage : 0-0 à Geoffroy-Guichard, puis 4-1 à l’Allianz Riviera le 29 mai. Montanier ne souhaite pas poursuivre en Ligue 2, et Ian Cathro, venu d’Estoril, est nommé le 8 juin 2026 pour deux saisons.

Gazidis a résumé la ligne du club dans un entretien accordé à L’Équipe en septembre : « Nous avons eu quatre entraîneurs depuis notre arrivée. Je n’aime pas faire des changements ». Les Verts étaient en tête de la Ligue 2 à la trêve internationale de fin septembre.

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Les records dans l’histoire des Verts

Hervé Revelli est le meilleur buteur du club : 274 buts toutes compétitions, dont 175 en championnat, sur deux passages (1966-1971 et 1973-1978), selon le décompte le plus repris. Il détient aussi le record de onze triplés en première division. René Domingo est le joueur le plus utilisé, avec 533 matchs selon la LFP, devant Robert Herbin (492) et Loïc Perrin (471). En 1971, Salif Keita a marqué six buts dans un même match.

Questions fréquentes sur l’histoire de l’ASSE

Quand l’AS Saint-Étienne a-t-elle été fondée ?

En 1919, sous le nom d’AS Casino, par l’amicale des employés des magasins Casino. Le nom AS Saint-Étienne date de 1933.

Pourquoi appelle-t-on les joueurs de l’ASSE les Verts ?

Parce que le vert était la couleur de l’enseigne Casino, dont les employés ont créé le club.

Qui est l’entraîneur de l’ASSE en 2026-2027 ?

Ian Cathro, nommé le 8 juin 2026 et sous contrat jusqu’en 2028. Toute l’actualité du club est sur notre page ASSE.

Qui est le meilleur buteur de l’histoire des Verts ?

Hervé Revelli, avec 274 buts toutes compétitions confondues.