Accueil - Mercato ASSE - Palmarès de Saint-Étienne : 10 titres de champion, 6 Coupes de France

Le palmarès de Saint-Étienne s’est construit pour l’essentiel en vingt-cinq ans. Entre 1957 et 1981, l’ASSE rafle dix championnats et six Coupes de France. Depuis, les Verts n’ont ajouté qu’une Coupe de la Ligue, en 2013, et ont vu le PSG leur barrer la route du septième succès dans cette épreuve en 2020.

Palmarès de Saint-Étienne : 10 titres de champion, 6 Coupes de France 6

Dix sacres en championnat pour l’ASSE

Trois techniciens se partagent ces sacres. Jean Snella gagne en 1957, 1964 et 1967. Albert Batteux enchaîne 1968, 1969 et 1970. Robert Herbin, en poste de 1972 à 1983, ajoute 1974, 1975, 1976 et 1981.

Pendant quarante ans, ces dix couronnes ont fait de l’ASSE la référence du football hexagonal. Le PSG l’a rejointe en 2022, dépassée en 2023, et en compte quatorze à l’issue de 2025-2026. Saint-Étienne reste deuxième, devant Marseille (neuf sacres officiels, celui de 1993 n’ayant pas été attribué), Monaco et Nantes (huit).

Six Coupes de France soulevées entre 1962 et 1977

La première arrive en 1962 aux dépens de Nancy (1-0). Bordeaux en 1968 (2-1), Nantes en 1970 (5-0), Monaco en 1974 (2-1), Lens en 1975 (2-0) puis Reims en 1977 (2-1) tombent à leur tour. Colombes accueille trois de ces rendez-vous, le Parc des Princes trois autres.

À voir

OM : Keyliane Abdallah dit ses vérités sur l’après-Greenwood

Cette compétition a aussi laissé quatre regrets. Monaco s’impose en 1960 (4-2 après prolongation), Bastia en 1981 (2-1), le PSG en 1982 aux tirs au but après un nul, puis encore en 2020 (1-0 au Stade de France). Ce soir de juillet 2020, Loïc Perrin est exclu pour un tacle sur Kylian Mbappé. C’était son ultime match professionnel.

Quatre doublés et une Coupe de la Ligue en 2013

Quatre saisons se terminent sur un doublé : 1968, 1970, 1974 et 1975. Le succès de 1977 n’en est pas un, Nantes ayant remporté le championnat cette saison-là.

Le 20 avril 2013, au Stade de France, l’équipe de Christophe Galtier domine Rennes 1-0 pour remporter la Coupe de la Ligue, grâce à Brandão dès la 18e minute. Le public stéphanois attendait ce moment depuis 1981.

Lire aussi : ASSE : la montée est assurée pour Saint-Étienne selon Romeyer

Challenge des champions, D2 et Coupe Charles-Drago

Le Challenge des champions, ancêtre du Trophée des champions, a été gagné cinq fois : face à Toulouse en 1957, Reims en 1962, Lyon en 1967, Bordeaux en 1968 et Marseille en 1969. S’y ajoutent trois sacres en deuxième division (1963, 1999 et 2004) et deux Coupes Charles-Drago, aux dépens de Sedan-Torcy en 1955 et de Nice en 1958, selon le palmarès publié par la Fédération française de football.

Sur la scène européenne

Les Verts n’ont jamais soulevé de trophée continental, mais ils ont disputé une finale. En 1974-1975, elle élimine Hajduk Split après avoir perdu 4-1 à l’aller (5-1 au retour), puis tombe en demi-finale contre le Bayern Munich. L’année suivante, elle retrouve le Bayern en finale de la Coupe des clubs champions, le 12 mai 1976 à Hampden Park. Franz Roth marque sur coup franc (1-0), devant 54 864 spectateurs.

À voir

ASSE – FC Sion : Cathro lance son plan de relance des Verts

En 1977, Liverpool sort les Verts en quart de finale : victoire 1-0 à Geoffroy-Guichard, défaite 3-1 à Anfield. Deux quarts en Coupe UEFA, en 1980 et 1981, constituent ensuite leurs meilleures campagnes. En Ligue Europa 2016-2017, le Manchester United de Zlatan Ibrahimović met fin à l’aventure en seizièmes de finale.

Lire aussi : Trophée UNFP : Boakye peut offrir un doublé historique à l’ASSE

Ce qu’il faut retenir du palmarès de Saint-Étienne

Combien de fois l’ASSE a-t-elle été sacrée en championnat ?

Dix : 1957, 1964, 1967, 1968, 1969, 1970, 1974, 1975, 1976 et 1981.

Quand Saint-Étienne a-t-il soulevé son dernier trophée ?

En 2013, avec la Coupe de la Ligue remportée face à Rennes.

L’ASSE est-elle toujours le club le plus titré de France ?

Non. Le PSG l’a dépassée en 2023 et compte 14 sacres. L’ASSE est deuxième avec 10.

Contre qui l’ASSE a-t-elle perdu la finale de 1976 ?

Contre le Bayern Munich, le 12 mai 1976 à Glasgow, sur un coup franc de Franz Roth. L’actualité du club se suit sur notre page ASSE.