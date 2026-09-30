Le stade Geoffroy-Guichard accueille l’AS Saint-Étienne depuis 1931. Surnommé le Chaudron, il compte près de 42 000 places et a reçu l’Euro 1984, la Coupe du monde 1998, l’Euro 2016 et le tournoi olympique de football en 2024. Le club y joue en Ligue 2 depuis 2025 devant des affluences que beaucoup d’équipes de Ligue 1 n’atteignent pas.

Stade Geoffroy-Guichard : capacité, histoire et secrets du Chaudron 6

Un terrain offert par le patron de Casino

Geoffroy Guichard, fondateur du groupe Casino, achète le terrain à la duchesse de Broglie pour y installer les activités sportives de ses employés. Le stade est inauguré en septembre 1931, le jour d’une défaite 8-3 de l’ASSE contre l’AS Cannes. La même journée, l’ASM Clermont bat le SFU au rugby (32-11). L’enceinte porte le nom du patron qui l’a financée.

Pourquoi on l’appelle le Chaudron

Le surnom date de l’âge d’or des années 1970. La presse locale le fait remonter à la soirée contre l’Hajduk Split, en Coupe des clubs champions 1974-1975, quand les Verts ont remonté un 1-4 de l’aller en gagnant 5-1. Aucune archive du club ne fixe la date avec certitude, mais le mot s’est imposé avec les grandes nuits européennes et le bruit qui descend des tribunes.

À qui appartient le stade Geoffroy-Guichard ?

Le stade appartient à la collectivité et non au club. En juillet 2026, dans des propos rapportés par Les Échos, Régis Juanico, maire de Saint-Étienne et président de Saint-Étienne Métropole, a rappelé que la Métropole met l’enceinte à disposition de l’ASSE contre une redevance annuelle de 1,6 million d’euros. Interrogé sur une éventuelle vente, il a répondu : « Le club n’est pas demandeur et la Ville n’est pas vendeuse ». Kilmer Sports Ventures, propriétaire du club, a démenti tout projet de rachat. La Métropole a financé le remplacement complet de la pelouse à l’été 2026.

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Capacité du stade Geoffroy-Guichard

La jauge officielle tourne autour de 42 000 places. Elle se répartit entre quatre tribunes : Jean-Snella au sud, le kop historique, avec un peu plus de 10 000 places, Charles-Paret au nord (environ 10 000), Henri-Point à l’est (près de 14 000) et Pierre-Faurand à l’ouest, la tribune officielle (environ 7 600).

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Le record d’affluence date d’avant le passage au tout assis, au-delà de 47 000 spectateurs selon les sources, dans les années 1980. Depuis que toutes les places sont assises, le record est de 41 594 spectateurs, pour un derby contre Lyon en 2016.

Les rénovations et les grands tournois

Le stade Geoffroy-Guichard a été transformé trois fois pour des compétitions internationales. L’Euro 1984 y programme deux matchs, dont France-Yougoslavie et son triplé de Michel Platini. Pour la Coupe du monde 1998, l’enceinte passe au tout assis et reçoit six matchs. Les travaux de l’Euro 2016, estimés à environ 70 millions d’euros, ferment trois angles et installent une pelouse hybride. Quatre rencontres s’y jouent en juin 2016, dont Portugal-Islande et un huitième de finale entre la Suisse et la Pologne.

Le rugby y a aussi sa place : trois matchs de poule du Mondial 2007, puis quatre en 2023. Pour les Jeux olympiques de Paris 2024, le stade accueille six matchs des tournois masculin et féminin, dont Argentine-Maroc et France-Canada.

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Des affluences de Ligue 1 en Ligue 2

La descente n’a pas vidé les tribunes. À l’été 2025, le club a franchi la barre des 20 000 abonnés, un record pour la Ligue 2. La LFP a relevé 39 772 spectateurs pour ASSE-Amiens lors de la 34e journée 2025-2026, la plus grosse affluence de la saison dans le championnat, dont la moyenne générale était de 8 337 spectateurs. Le 15 mai 2026, environ 38 500 personnes ont assisté au play-off contre Rodez.

Le Musée des Verts et l’accès au stade

Ouvert le 20 décembre 2013 dans une tribune, le Musée des Verts se présente comme le premier musée de France consacré à un club de football. Sur 800 m², il expose 50 maillots, 19 trophées et les poteaux carrés de Glasgow, rachetés par le club en 2013. Une visite guidée du stade d’environ une heure est proposée.

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Le stade Geoffroy-Guichard se trouve au nord du centre-ville. Le tramway le dessert par deux arrêts, Roger-Rocher sur la ligne T1 et Geoffroy-Guichard sur la ligne T3, complétés par plusieurs lignes de bus les soirs de match.

Questions fréquentes sur le stade Geoffroy-Guichard

Quelle est la capacité du stade Geoffroy-Guichard ?

Près de 42 000 places, réparties entre les tribunes Jean-Snella, Charles-Paret, Henri-Point et Pierre-Faurand.

Pourquoi le stade de l’ASSE s’appelle-t-il le Chaudron ?

Pour l’ambiance des grandes soirées européennes des années 1970. La presse locale situe l’origine du surnom au match contre l’Hajduk Split en 1975.

Le stade appartient-il à l’ASSE ?

Non. Il appartient à la collectivité et Saint-Étienne Métropole le met à disposition du club contre une redevance de 1,6 million d’euros par an.

Comment aller au stade Geoffroy-Guichard en tram ?

Par la ligne T3, arrêt Geoffroy-Guichard, ou par la ligne T1, arrêt Roger-Rocher. Les infos de chaque match sont sur notre page ASSE.