Accueil - PSG mercato - PSG-Lyon : sans Dembélé ni Kvara, les recrues au front

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Une soirée européenne a suffi à bouleverser les plans de Luis Enrique. Privé de Khvicha Kvaratskhelia, d’Ousmane Dembélé et de Marquinhos, trois joueurs blessés mardi lors de la victoire contre le FC Barcelone (4-2), le PSG reçoit Lyon ce lundi à 20h30 au Parc des Princes avec une attaque remodelée. En première ligne : Maghnes Akliouche et Ferran Torres, recrutés cet été pour une cinquantaine de millions d’euros chacun.

PSG-Lyon, un match reporté par la préfecture

Le choc de la 8e journée de Ligue 1 devait se jouer dimanche à 20h45. La préfecture de police de Paris l’a interdit en raison des manifestations prévues samedi dans la capitale, et la LFP comme les deux clubs ont dû s’incliner. Ce décalage au lundi place la rencontre le soir de la cérémonie du Ballon d’Or. Le scénario rappelle 2025 : Paris avait perdu 1-0 au Vélodrome pendant que Dembélé recevait le trophée.

Kvaratskhelia absent pour de longs mois

Le cas du Géorgien est le plus lourd : rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, opération annoncée. Dembélé (cuisse gauche) et Marquinhos (cuisse droite) en ont pour plusieurs semaines. Nuno Mendes, touché à la cuisse à Strasbourg, manque toujours à l’appel.

Les recrues du PSG attendues au tournant

Akliouche, entré à la place de Kvaratskhelia contre le Barça, a gagné la confiance de son entraîneur ces dernières semaines. Il lui reste à peser davantage dans les derniers mètres. Ferran Torres, lui, n’a plus marqué depuis le 21 septembre, alors que l’absence de Dembélé le pousse au cœur de l’attaque. La composition attendue les associe à Désiré Doué, avec Zabarnyi aux côtés de Pacho en défense centrale.

Les autres nouveaux venus ont encore peu servi. Mika Godts, arrivé de l’Ajax, n’a été titularisé qu’une fois. Lucas Digne, recruté à moindre coût, compte trois titularisations en championnat et sert de solution à gauche en l’absence de Nuno Mendes.

Lyon se présente lui aussi diminué

L’OL n’arrive pas dans de meilleures dispositions. Battu 3-0 à Hoffenheim jeudi en Ligue Europa, il a perdu Pavel Sulc pour environ quatre mois (ménisque du genou droit). Loïs Openda (péroné) est forfait, Keito Nakamura suspendu, et Nicolás Tagliafico, Mohamed Ouédraogo et Steeve Kango ne figurent pas dans le groupe.

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Au classement, les deux équipes comptent 14 points, deux de moins que Rennes. Le vainqueur de la soirée passera devant les Bretons.