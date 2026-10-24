PSG-OL décalé : Trois jours de folie attendent les Parisiens

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Avec PSG-OL repoussé à lundi, 20 h 30, le PSG doit revoir son organisation entre la Ligue 1, la cérémonie du Ballon d’Or et un match de NFL prévu dimanche à Paris.

PSG-OL : Un report qui rebat les cartes du calendrier parisien

Prévu dimanche à 20 h 45, le match entre le PSG et l’Olympique lyonnais aura finalement lieu lundi à 20 h 30, au Parc des Princes. D’après RMC Sport, la préfecture de police, la Ligue de football professionnel, le club parisien et l’OL en ont discuté avant de trancher. Motif : les manifestations attendues dans la capitale ce week-end, qui mobilisent de nombreuses forces de l’ordre.

24 heures de plus, et voilà l’organisation du PSG à revoir pour les jours à venir. Le club affronte un match de championnat qui compte, avec plusieurs événements calés sur les mêmes horaires. Le calendrier sportif est acté, mais la répartition des joueurs et des représentants entre Paris et Londres reste floue.

Ballon d’Or : une délégation parisienne dans le flou

Lundi soir, la cérémonie du Ballon d’Or se tiendra à Londres, pile en même temps que PSG-OL. Le club parisien n’a pas encore composé sa délégation, même si elle serait plutôt réduite. Les dirigeants doivent choisir entre représenter le club lors de cette soirée ou se concentrer sur la préparation du match contre les Lyonnais.

Dix joueurs liés au PSG figurent parmi les nommés : Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Willian Pacho, Fabián Ruiz, Ferran Torres et Vitinha. Vitinha l’est pour ses performances avec le club parisien, Ferran Torres évoluant au FC Barcelone la saison dernière. Aucune annonce officielle ne précise, pour l’instant, qui fera le déplacement en Angleterre.

Des blessés au cœur des interrogations

Les blessures n’arrangent rien. Marquinhos s’est blessé à la cuisse droite lors du choc de Ligue des champions gagné face au FC Barcelone. Khvicha Kvaratskhelia, lui, souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et sera opéré avant la fin du mois. Londres paraît donc très improbable pour lui.

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Ousmane Dembélé, touché aux ischio-jambiers, est attendu à la cérémonie d’après RMC Sport. Nuno Mendes, blessé lui aussi, pourrait y aller, mais rien n’est sûr. Les autres nommés, s’ils sont aptes face à Lyon, resteront pour préparer ce match de Ligue 1. Mais pour l’heure, le club n’a diffusé aucune liste définitive de sa délégation à la cérémonie.

NFL à Paris : une parenthèse américaine avant Lyon

Ce report pourrait aussi permettre à certains Parisiens d’aller voir un événement sportif dans leur ville. Dimanche après-midi, les Pittsburgh Steelers affrontent les New Orleans Saints, pour un match de NFL délocalisé à Paris. Avec le nouveau calendrier, une partie de la journée se libère pour les joueurs que ni le sport ni les soins ne retiennent.

Pas question d’imaginer tout l’effectif devant ce match, pour autant. Tout dépendra de la préparation, de la récupération physique et des consignes du staff. Le PSG va donc enchaîner un événement de football américain dimanche, une cérémonie internationale lundi et, le même soir que le Ballon d’Or, un match de championnat face à Lyon. Il faudra tout gérer sans lâcher l’objectif sportif au Parc des Princes.