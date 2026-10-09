Accueil - PSG mercato - Histoire du PSG : de la fusion de 1970 au doublé européen de 2026

L’histoire du PSG est courte à l’échelle du football européen. Le club naît en 1970 d’une fusion entre le Paris FC et le Stade saint-germanois, se déchire deux ans plus tard, puis met quinze ans à gagner son premier titre de champion de France. Un demi-siècle après sa création, il a remporté deux Ligues des champions de suite, en 2025 et 2026.

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1970, une fusion pour donner un grand club à Paris

La capitale n’avait plus de club au sommet depuis le déclin du Racing et du Stade français. Un groupe d’investisseurs lance le projet d’un club financé en partie par souscription populaire, et le Stade saint-germanois, qui vient de monter en deuxième division, accepte de s’y associer. La date officielle retenue par le club est le 12 août 1970, comme le rappelle l’encyclopédie Wikipédia, qui note aussi une approbation du projet dès le 26 juin.

Le nouveau Paris Saint-Germain gagne le championnat de deuxième division en 1971 et monte en première division. Le mariage ne dure pas, et l’histoire du PSG bifurque dès 1972. En mai 1972, la Ville de Paris exige un club portant son seul nom, et le Paris FC reprend sa place en D1, tandis que le PSG repart en troisième division.

Hechter, Borelli et les premiers trophées

Le couturier Daniel Hechter, qui a dessiné le maillot bleu à bande rouge, prend la présidence en 1974. Le club retrouve l’élite la même année et s’installe au Parc des Princes. Hechter est radié en janvier 1978 après une affaire de double billetterie, et Francis Borelli lui succède le 9 janvier.

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Sous Borelli, l’histoire du PSG s’enrichit de ses premiers trophées. En 1982, le PSG gagne sa première Coupe de France contre Saint-Étienne (2-2, 6-5 aux tirs au but), puis la conserve en 1983. Le premier titre de champion arrive en 1986, sous Gérard Houllier.

L’ère Canal+ et la Coupe des coupes

En 1991, Canal+ entre au capital et devient l’actionnaire principal. Avec Artur Jorge puis Luis Fernandez sur le banc, et des joueurs comme George Weah, David Ginola ou Raí, le club gagne le championnat 1994 et enchaîne les parcours européens. Le 8 mai 1996 à Bruxelles, une frappe de Bruno Ngotty offre la Coupe des vainqueurs de coupe contre le Rapid Vienne (1-0). C’est le seul trophée européen de l’histoire du PSG avant 2025.

La fin des années 1990 et le début des années 2000 sont plus pénibles. Canal+, devenue seule propriétaire en 2005, revend le club l’année suivante à Colony Capital, associé à Butler Capital Partners et Morgan Stanley.

2011, QSI change l’histoire du PSG

Qatar Sports Investments rachète 70 % du club en juin 2011, puis la totalité en mars 2012. Nasser Al-Khelaïfi devient président. Zlatan Ibrahimović arrive en 2012, le titre revient en 2013, et Paris en remporte quatre de suite. Neymar signe en août 2017 pour 222 millions d’euros, record mondial, et Kylian Mbappé le rejoint la même saison. Ce dernier deviendra le meilleur buteur de l’histoire du club, avec 256 buts.

Sur la scène européenne, l’histoire du PSG reste longtemps celle des désillusions. La remontada de Barcelone en 2017 et l’élimination contre Manchester United en 2019 marquent le club. Le 23 août 2020 à Lisbonne, le PSG dispute sa première finale de Ligue des champions et la perd 1-0 contre le Bayern, sur une tête de Kingsley Coman.

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Luis Enrique et le sommet européen

Nommé le 5 juillet 2023, Luis Enrique ouvre le chapitre le plus glorieux de l’histoire du PSG. Il reconstruit l’équipe après les départs de Messi, Neymar puis Mbappé. En 2024-2025, Paris réalise le triplé championnat, Coupe de France et Ligue des champions, une première pour un club français. La finale de Munich est gagnée 5-0 contre l’Inter.

La saison suivante, le PSG remporte son 14e titre de champion le 13 mai 2026, à Lens, puis conserve la Ligue des champions le 30 mai à Budapest, contre Arsenal, aux tirs au but (1-1, 4-3). « C’est encore plus spécial, parce que nous savions avant le match à quel point ce serait difficile », a déclaré l’entraîneur à l’agence AP.

Le 12 août 2026, Paris gagne la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa (2-1), avant de perdre le Trophée des champions à Lens quatre jours plus tard. Le 4 septembre, le club annonce la prolongation de Luis Enrique jusqu’en 2030. Les commentaires élogieux de ses pairs se multiplient, comme ceux d’Antonio Conte sur le technicien espagnol.

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Les records de l’histoire du PSG

Marquinhos est le joueur le plus capé du club, avec plus de 520 matchs disputés depuis 2013. Kylian Mbappé détient le record de buts, avec 256 réalisations entre 2017 et 2024. Zlatan Ibrahimović reste l’auteur de la meilleure saison individuelle, avec 50 buts toutes compétitions confondues en 2015-2016.

Questions fréquentes sur l’histoire du PSG

Quand le PSG a-t-il été créé ?

L’histoire du PSG commence officiellement le 12 août 1970, avec la fusion du Paris FC et du Stade saint-germanois.

Qui a fondé le PSG ?

Le club est né d’un projet d’investisseurs parisiens, avec le soutien de souscripteurs, et du Stade saint-germanois présidé par Henri Patrelle.

Quand le PSG a-t-il gagné sa première Ligue des champions ?

Le 31 mai 2025 à Munich, 5-0 contre l’Inter. Il l’a conservée le 30 mai 2026 contre Arsenal.

Qui entraîne le PSG en 2026-2027 ?

Luis Enrique, en poste depuis juillet 2023 et prolongé jusqu’en 2030. Toute l’actualité du club est sur notre page PSG.