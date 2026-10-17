PSG : Luis Enrique récupère un joueur clé avant Barcelone

Le PSG enregistre une nouvelle encourageante avant son rendez-vous contre le FC Barcelone, mardi, en Ligue des champions. Senny Mayulu a repris l’entraînement collectif après sa blessure à la cuisse. Ce retour offre une solution supplémentaire à Luis Enrique, alors que le club parisien doit d’abord affronter Strasbourg en Ligue 1, samedi.

PSG : Mayulu retrouve le collectif au meilleur moment

L’infirmerie parisienne commence à se vider à l’approche d’une semaine décisive. Dans son point médical publié vendredi en début d’après-midi, le PSG a annoncé que Senny Mayulu « a repris l’entraînement avec le groupe ». Une nouvelle rassurante pour Luis Enrique, qui pourrait bientôt retrouver un élément important de sa rotation.

Lire aussi : Mercato : Le PSG veut arracher Paris Brunner à l’AS Monaco

Touché à la cuisse lors d’un rassemblement avec l’équipe de France Espoirs, le milieu de terrain de 19 ans avait dû observer une période de repos avant de reprendre progressivement. Son retour à l’entraînement collectif constitue une étape encourageante, même s’il ne garantit pas encore sa présence dans le groupe pour les prochaines rencontres. Le staff parisien devra notamment évaluer ses sensations et sa capacité à retrouver le rythme de la compétition.

Strasbourg avant Barcelone, le calendrier ne laisse aucun répit

Avant de retrouver les Catalans mardi en Ligue des champions, le PSG doit négocier un déplacement délicat à Strasbourg, samedi à 17 h 15. Le stade de la Meinau promet une atmosphère électrique, dans laquelle les Parisiens devront faire preuve de maîtrise pour poursuivre leur série positive en championnat.

À voir

OM : Ali Zarrak répond à Papin par un message très énigmatique

Lire aussi : Barça : Hansi Flick annonce deux retours de taille avant le PSG

Luis Enrique dispose toutefois de plusieurs options offensives et techniques. Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Vitinha sont notamment annoncés disponibles pour cette échéance. Reste à savoir si l’entraîneur espagnol choisira d’aligner ses cadres ou de procéder à quelques ajustements afin de préserver ses forces avant le choc européen. Entre la nécessité de prendre des points en Ligue 1 et l’ambition de briller en Europe, la gestion de l’effectif sera déterminante.

Une infirmerie presque vide, mais la prudence reste de mise

Le retour de Senny Mayulu représente un renfort potentiel pour un PSG qui approche d’une séquence particulièrement exigeante. À 19 ans, le milieu parisien s’est progressivement installé dans la rotation de Luis Enrique. Sa polyvalence et sa capacité à apporter de l’énergie dans l’entrejeu peuvent offrir une alternative intéressante, notamment lorsque les matchs s’enchaînent à un rythme soutenu.

Alessandro Longoni reste, lui, à l’écart de l’entraînement collectif. Le troisième gardien parisien, touché au quadriceps gauche début septembre, a repris le travail individuel, selon le point médical du club. Son évolution demeure donc à surveiller.

Lire la suite sur le PSG :

Futur stade du PSG : Les conclusions des 3 mois d’études des 3 sites

À voir

Mercato ASSE : la blessure de Larsonneur ouvre la porte à un joker

PSG : Luis Enrique précise le statut de Warren Zaïre-Emery

Pour Mayulu, le signal est plus positif, mais le plus important reste désormais de transformer cette reprise en retour effectif sur les terrains. À l’approche de Barcelone, Luis Enrique accueille cette nouvelle avec satisfaction, sans avoir encore toutes les garanties sur la disponibilité de son jeune milieu.