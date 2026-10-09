Accueil - PSG mercato - Parc des Princes : capacité, histoire, records et projet de vente

Le Parc des Princes accueille le PSG depuis 1974. Posé à la limite de Paris et de Boulogne-Billancourt, le stade actuel, conçu par Roger Taillibert, offre environ 48 000 places. Il appartient à la Ville de Paris, qui négocie depuis le printemps 2026 sa cession ou un bail de très longue durée au club.

Du vélodrome de 1897 au stade de Taillibert

Le premier Parc des Princes est un vélodrome, inauguré le 18 juillet 1897. Il accueille pendant des décennies l’arrivée du Tour de France. Reconstruit, il rouvre le 23 avril 1932 et reçoit des matchs de la Coupe du monde 1938.

La construction du boulevard périphérique, qui passe sous les tribunes, impose un nouveau chantier à la fin des années 1960. L’architecte Roger Taillibert dessine une enceinte de béton aux 50 portiques en porte à faux, sans piliers pour gêner la vue. Le premier match s’y joue le 25 mai 1972, entre les équipes de France et d’URSS amateurs (1-3). Le PSG a célébré les 50 ans du stade en 2022, comme le rappelle le site officiel du club.

Icon Sport : Parc des princes, stade du PSG

Capacité et affluences du Parc des Princes

La capacité tourne autour de 48 000 places, selon les sources et les configurations. Le record d’affluence, 50 370 spectateurs, date d’un match de rugby en 1989, avant la mise aux normes des tribunes. En 2025-2026, la moyenne des matchs du PSG en Ligue 1 s’est établie à 47 577 spectateurs, soit un stade presque plein à chaque rencontre.

Les grandes soirées du stade

Le Parc des Princes a reçu trois finales de Coupe des clubs champions, en 1956, 1975 et 1981. Il a aussi accueilli la finale de l’Euro 1984, gagnée par la France contre l’Espagne (2-0), des matchs des Coupes du monde 1938 et 1998 et de l’Euro 2016. En 2024, il a servi de cadre aux deux finales du tournoi olympique de football. Jusqu’à l’ouverture du Stade de France, en 1998, il était le stade de l’équipe de France.

Le PSG, locataire de la Ville

Le club occupe le stade en vertu d’une convention avec la Ville de Paris, prolongée en novembre 2013 jusqu’en 2043. Il a financé plusieurs rénovations, sans pouvoir agrandir l’enceinte. Le 14 janvier 2023, Anne Hidalgo fermait la porte à toute cession : « Très clairement, le Parc des Princes n’est pas à vendre. Et il ne sera pas vendu. C’est une position ferme et définitive. »

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Le PSG explore alors d’autres pistes. En juin 2025, des sites à Massy et à Poissy figurent sur sa liste pour un futur stade.

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Le Parc des Princes à vendre ?

L’élection d’Emmanuel Grégoire à la mairie, le 22 mars 2026, change la donne. Le 14 avril, le Conseil de Paris lui donne mandat pour négocier avec le club une vente ou un bail de longue durée. Le PSG vise une capacité d’environ 70 000 places et souhaite une décision d’ici novembre. Un comité de pilotage est prévu le 16 octobre.

La fille de l’architecte, Sophie Taillibert, s’oppose à toute transformation lourde de l’œuvre de son père, mort le 3 octobre 2019. « Ma priorité reste la préservation de l’œuvre de mon père », a-t-elle déclaré le 6 octobre. Nasser Al-Khelaïfi affirme de son côté avoir trouvé une solution pour agrandir le stade.

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Questions fréquentes sur le Parc des Princes

Quelle est la capacité du Parc des Princes ?

Environ 48 000 places pour le football. Le PSG souhaite la porter à 70 000 places.

À qui appartient le Parc des Princes ?

À la Ville de Paris. Le PSG en est locataire, avec une convention qui court jusqu’en 2043.

Qui a construit le Parc des Princes ?

Le stade actuel a été conçu par l’architecte Roger Taillibert et inauguré en 1972.

Le Parc des Princes va-t-il être vendu au PSG ?

Une négociation est ouverte depuis avril 2026, sans décision au 8 octobre 2026. Toute l’actualité du club est sur notre page PSG.