Accueil - PSG mercato - Palmarès du PSG : 14 titres de champion, 16 Coupes de France et 2 C1

Mise à jour du 8 octobre 2026 : ajout de la Ligue des champions 2026, de la Supercoupe d’Europe 2026 et de la défaite au Trophée des champions contre Lens.

Le palmarès du PSG est le plus fourni du football français. Il compte 14 titres de champion de France, 16 Coupes de France, 9 Coupes de la Ligue et 14 Trophées des champions. Sur la scène internationale, Paris a gagné deux Ligues des champions, deux Supercoupes d’Europe et la Coupe intercontinentale. L’encyclopédie Wikipédia recense 61 trophées majeurs au total.

Les 14 titres de champion de France

Dans le palmarès du PSG, le premier titre date de 1986, le deuxième de 1994. Il faut ensuite attendre l’arrivée de QSI pour voir le club régner sur la Ligue 1, avec quatre titres de 2013 à 2016, trois de 2018 à 2020, puis cinq de suite de 2022 à 2026. Le dernier a été acquis le 13 mai 2026, par une victoire 2-0 à Lens.

Palmarès du PSG : 14 titres de champion, 16 Coupes de France et 2 C1 6

Seuls Monaco en 2017 et Lille en 2021 ont interrompu la série parisienne depuis 2013. En 2026-2027, le PSG a mal démarré, sixième avec 8 points après cinq journées, loin de Monaco.

Coupes de France et Coupes de la Ligue

Avec 16 victoires, le PSG détient le record de la Coupe de France. La première est gagnée en 1982 contre Saint-Étienne, aux tirs au but. Suivent 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006 et 2010, quatre de suite de 2015 à 2018, puis 2020, 2021, 2024 et 2025. La finale 2025 se joue le 24 mai au Stade de France, gagnée 3-0 contre Reims. Lens a remporté l’édition 2026, ce qui prive le palmarès du PSG d’une 17e ligne dans l’épreuve.

La Coupe de la Ligue, disparue en 2020, figure neuf fois au palmarès du PSG : 1995, 1998, 2008, cinq éditions consécutives de 2014 à 2018, et la dernière en 2020.

Les trophées européens au palmarès du PSG

Pendant près de trente ans, la Coupe des vainqueurs de coupe 1996, gagnée 1-0 contre le Rapid Vienne, est restée la seule ligne européenne majeure, avec la Coupe Intertoto 2001. Le palmarès du PSG change de dimension en 2025, comme le retrace la fiche du club sur le site de l’UEFA.

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Le 31 mai 2025 à Munich, Paris bat l’Inter 5-0 en finale de la Ligue des champions, avec des buts d’Achraf Hakimi, de Désiré Doué, auteur d’un doublé, de Khvicha Kvaratskhelia et de Senny Mayulu. C’est le plus large écart de l’histoire d’une finale de C1. Un an plus tard, le 30 mai 2026 à Budapest, le club conserve son titre contre Arsenal (1-1, 4-3 aux tirs au but).

Le palmarès du PSG compte aussi deux Supercoupes d’Europe. La première, à Udine en août 2025, contre Tottenham (2-2, 4-3 aux tirs au but). La seconde, le 12 août 2026, contre Aston Villa (2-1), grâce à Kvaratskhelia et Doué.

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La Coupe intercontinentale et la finale perdue du Mondial des clubs

Le 17 décembre 2025, la Coupe intercontinentale rejoint le palmarès du PSG, après une finale contre Flamengo (1-1, 2-1 aux tirs au but). Matvey Safonov arrête quatre tentatives. « Six trophées, pas mal. Nous devons continuer », résume alors Luis Enrique, cité par Al Jazeera. Quelques mois plus tôt, le 13 juillet 2025, le club avait perdu la finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea (0-3).

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Le gardien russe est devenu un titulaire régulier depuis, comme il l’a raconté en évoquant sa relation avec Luis Enrique.

Le Trophée des champions, une spécialité parisienne

Le palmarès du PSG compte 14 Trophées des champions, record de l’épreuve. L’édition 2025, jouée au Koweït en janvier 2026, a été gagnée contre l’OM (2-2, 4-1 aux tirs au but). Le 16 août 2026, le PSG l’a en revanche perdue à Lens (0-1), sur un but de Florian Thauvin.

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Palmarès du PSG : les questions fréquentes

Combien de titres de champion de France compte le PSG ?

Le palmarès du PSG compte 14 titres de champion de France, le dernier en 2026. C’est le record du championnat.

Combien de Ligues des champions le PSG a-t-il gagnées ?

Deux, en 2025 contre l’Inter et en 2026 contre Arsenal.

Combien de Coupes de France le PSG a-t-il remportées ?

Seize, record de la compétition. La dernière date de 2025.

Quel est le dernier trophée gagné par le PSG ?

La Supercoupe d’Europe, le 12 août 2026 contre Aston Villa. Toute l’actualité du club est sur notre page PSG.