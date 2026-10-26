Classement Ligue 1 : le PSG passe devant Rennes d’un point

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

Le Stade Rennais aura tenu un peu plus de vingt-quatre heures. Vainqueur de Lyon (2-0) lundi soir au Parc des Princes, le PSG reprend la tête du classement Ligue 1 avec 17 points, un de plus que Rennes, à quatre jours d’une 9e journée où les deux premiers joueront à la même heure.

Le classement de Ligue 1 après la 8e journée

Derrière le duo de tête, ça se bouscule : six clubs tiennent en trois points, de Paris (17) à Lyon et au Paris FC (14). En bas, Le Havre reste lanterne rouge avec 2 points, à trois longueurs de Troyes. Toute l’actualité du championnat est à suivre dans notre rubrique Ligue 1.

Rang Club Points Diff. 1 Paris SG 17 +7 2 Rennes 16 +4 3 Lille 15 +5 4 Monaco 15 +4 5 Lyon 14 +6 6 Paris FC 14 +4 7 Lens 13 +4 8 Marseille 12 +5 9 Lorient 12 +1 10 Nice 11 -2 11 Toulouse 10 +1 12 Auxerre 10 -6 13 Brest 9 +2 14 Angers 8 -6 15 Le Mans 7 -5 16 Strasbourg 7 -6 17 Troyes 5 -11 18 Le Havre 2 -7 Classement Ligue 1 après la 8e journée (8 matchs joués par club)

Rennes leader le temps d’un week-end

Dimanche, au Roazhon Park, Rennes a écarté Strasbourg 3-0. Boulaye Dia a ouvert le score (34e) avant que Sebastian Szymanski ne s’offre un doublé (41e, 61e). Les Bretons sortaient pourtant d’un nul 2-2 face à la Juventus en Ligue Europa, trois jours plus tôt. Ils ont quand même gardé leur cage inviolée.

Ce succès prolonge une série : neuf matchs de championnat sans défaite à domicile en 2026. Au coup de sifflet final, Brice Samba a savouré cette première place avec humour. Strasbourg, quatrième revers d’affilée, glisse au 16e rang, celui du barragiste.

Le PSG, sans ses cadres, passe devant

Privé d’Ousmane Dembélé, de Khvicha Kvaratskhelia, de Marquinhos et de Nuno Mendes, Paris a longtemps buté sur un bloc lyonnais bien en place. Luis Enrique a trouvé la clé sur son banc. Senny Mayulu a débloqué la situation à la 72e minute, Mika Godts a doublé la mise à la 84e, pour son premier but sous le maillot parisien. Les notes du match disent bien le poids du banc ce soir-là.

À voir

PSG-Lyon : les notes, Godts et Mayulu offrent la tête au PSG

C’est la première fois cette saison que le PSG occupe seul la première place. Lyon recule au 5e rang.

9e journée de Ligue 1 : PSG et Rennes jouent vendredi à 19 h

Le calendrier a bougé. Prévu samedi à 17 h 15, Nice-Rennes est avancé au vendredi 30 octobre à 19 h, à l’Allianz Riviera, à la demande de la préfecture des Alpes-Maritimes, sur fond de mouvement social dans le pays. Le Havre-PSG se jouera au même moment. Lorient-Brest, lui, est repoussé au lundi 2 novembre (20 h 45).

Sur le papier, Paris hérite de l’adversaire le plus abordable : le dernier du championnat, qui n’a toujours pas gagné en huit journées. Rennes se déplace chez un Niçois 10e avec 11 points. Pour repasser devant dès vendredi soir, les Bretons devront s’imposer sur la Côte d’Azur et compter sur un faux pas parisien au Havre. Lille et Monaco, à deux points, attendent la moindre glissade.

Qui est leader de la Ligue 1 après la 8e journée ?

Le PSG, avec 17 points, devant Rennes (16), Lille (15) et Monaco (15).