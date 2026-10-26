Stade Rennais leader de L1 : Brice Samba savoure avec humour

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Après la victoire du Stade Rennais contre Strasbourg (3-0), dimanche, Brice Samba a appris que son équipe s’installait en tête de la Ligue 1 avec 16 points, pour l’instant. Le gardien rennais a pris la nouvelle en rigolant au micro de Ligue 1+, sans cacher les galères du début de saison.

Stade Rennais : Brice Samba et les captures d’écran pour immortaliser le retour au sommet

Brice Samba ne s’attendait pas à retrouver le Stade Rennais tout en haut. Après le succès des Rouge et Noir face au RC Strasbourg, le portier français a répondu avec un sourire en coin à cette place de leader. « Je viens d’apprendre qu’on était leaders de Ligue 1, on va en profiter pour faire des captures d’écran », a-t-il glissé au micro de Ligue 1+.

Le mot en dit long sur la fragilité du trône. Rennes empoche ses trois points, mais le classement peut encore bouger après PSG-OL, prévu lundi soir. Le club breton a donc le droit de profiter de ce moment au sommet, gagné sur la pelouse par une victoire sans discussion.

Le déclic rennais après un début poussif

Samba, lui, n’a pas oublié les ennuis de ce début de saison. Il a parlé du rythme et des organismes fatigués après cinq matchs enchaînés. « On sort d’un cycle de cinq matchs et on a vu que c’était compliqué au départ de lancer la machine, que les jambes étaient un peu lourdes », a-t-il confié.

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Selon lui, tout a basculé contre Strasbourg avec l’ouverture du score : « Le premier but nous a libérés. » Les Bretons ont pris confiance et déroulé jusqu’au 3-0 final. Avec 16 points, Rennes touche enfin le fruit de ses efforts. Reste à prouver que ça dure, car une capture d’écran garde une trace, mais seul le classement final fait une saison.