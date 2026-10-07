Accueil - Mercato OM - Histoire de l’OM : de 1899 à Munich 1993 et à l’ère Genesio

L’histoire de l’OM commence le 31 août 1899, quand René Dufaure de Montmirail fonde l’Olympique de Marseille. Le club phocéen compte neuf titres de champion de France, dix Coupes de France et reste le seul club français vainqueur de la Ligue des champions, en 1993.

1899, Droit au but

La devise du club, Droit au but, vient de ses origines dans le rugby. Le bleu et le blanc sont repris du drapeau de la ville, selon l’encyclopédie Wikipédia. L’OM gagne sa première Coupe de France en 1924 contre Sète, puis son premier championnat en 1937, l’année où le stade Vélodrome est inauguré.

Les années 1970 apportent les titres de 1971 et 1972, ce dernier associé à la Coupe de France. Le Yougoslave Josip Skoblar marque 44 buts en championnat lors de la saison 1970-1971, aux côtés du Suédois Roger Magnusson.

Des Minots à Bernard Tapie

Relégué en 1980 et ruiné, le club s’appuie sur ses jeunes, les Minots, parmi lesquels José Anigo et Éric Di Meco. Il remonte en première division en 1984. Le 12 avril 1986, Bernard Tapie en prend la présidence.

À voir

Vente FC Nantes : Les salariés rejettent le projet Tavares

Avec Jean-Pierre Papin, Chris Waddle puis Abedi Pelé, Marseille remporte quatre championnats de suite, de 1989 à 1992. Le titre 1993, gagné sur le terrain, lui est retiré après l’affaire VA-OM, et le club est rétrogradé en 1994.

Munich 1993, le sommet de l’histoire de l’OM

Histoire de l’OM : de 1899 à Munich 1993 et à l’ère Genesio 6

Le 26 mai 1993, à l’Olympiastadion de Munich, Basile Boli marque de la tête et l’OM bat le Milan AC 1-0. C’est encore aujourd’hui la seule Ligue des champions remportée par un club français. Deux ans plus tôt, Marseille avait perdu la finale de la Coupe des clubs champions aux tirs au but contre l’Étoile rouge de Belgrade.

Lire aussi : OM-Montpellier : Nouvelle défaite, mêmes problèmes, zéro déclic

Louis-Dreyfus, Deschamps et McCourt

Robert Louis-Dreyfus rachète le club en juin 1996 et le garde jusqu’à sa mort, en 2009. Sous Didier Deschamps, l’OM retrouve le titre en 2010, dix-huit ans après le précédent. Le 17 octobre 2016, l’Américain Frank McCourt devient propriétaire.

Le club atteint deux finales européennes à cette période, perdues contre Valence en 2004 et l’Atlético de Madrid en 2018. Pablo Longoria, président à partir de février 2021, quitte ses fonctions début 2026. Stéphane Richard, ancien patron d’Orange, est nommé président le 10 avril 2026.

De De Zerbi à Genesio, l’histoire de l’OM récente

Roberto De Zerbi quitte le banc en février 2026. Habib Beye lui succède jusqu’au 30 juin, et l’OM termine cinquième de Ligue 1. Le 1er juillet 2026, Bruno Genesio arrive de Lille avec un contrat de deux saisons. « J’ai été séduit par le défi qui m’a été présenté », a-t-il déclaré à sa nomination, selon Maritima.

À voir

PSG : Taillibert s’oppose à l’agrandissement du Parc des Princes

Le début de saison 2026-2027 est difficile. Après une victoire 4-0 contre Strasbourg lors de la première journée, Marseille enchaîne quatre défaites en championnat, une série qui inquiète le vestiaire. L’OM dispute la Ligue Europa.

Lire aussi : Départ de Genesio à l’OM : le précédent lillois qui inquiète vraiment

Les records de l’histoire de l’OM

Le gardien Steve Mandanda détient le record de matchs joués, avec 613 rencontres. Le Suédois Gunnar Andersson, au club de 1950 à 1958, reste le meilleur buteur avec 194 buts.

Questions fréquentes sur l’histoire de l’OM

Quand l’OM a-t-il été fondé ?

L’histoire de l’OM commence le 31 août 1899.

Combien de fois l’OM a-t-il été champion de France ?

Neuf fois officiellement, le titre 1993 ayant été retiré après l’affaire VA-OM.

Quand l’OM a-t-il gagné la Ligue des champions ?

Le 26 mai 1993 à Munich, 1-0 contre le Milan AC, sur un but de Basile Boli.

Qui entraîne l’OM en 2026-2027 ?

Bruno Genesio, nommé le 1er juillet 2026. Toute l’actualité du club est sur notre page OM.