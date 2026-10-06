Accueil - Mercato OL - Histoire de l’OL : de 1950 à l’ère Michele Kang et Paulo Fonseca

L’histoire de l’OL commence le 3 août 1950, quand la section professionnelle du Lyon Olympique Universitaire prend son indépendance. Soixante-seize ans plus tard, l’Olympique lyonnais compte sept titres de champion de France, tous gagnés d’affilée, cinq Coupes de France et deux demi-finales de Ligue des champions.

1950, la naissance de l’Olympique lyonnais

Parmi les fondateurs figure le docteur Albert Trillat. Le club adopte le blanc, le rouge et le bleu, s’installe au stade de Gerland dessiné par Tony Garnier et gagne dès sa première saison le championnat de deuxième division, en 1951, selon l’encyclopédie Wikipédia.

Les premiers trophées arrivent dans les années 1960 et 1970, avec la Coupe de France en 1964, 1967 et 1973. Fleury Di Nallo, surnommé le Petit Prince de Gerland, en est la figure. Il reste le meilleur buteur de l’histoire de l’OL avec 222 buts.

La traversée du désert et l’arrivée d’Aulas

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Relégué en deuxième division en 1983, le club stagne. Le 15 juin 1987, l’entrepreneur Jean-Michel Aulas en prend la présidence. Il confie l’équipe à Raymond Domenech, qui la ramène en première division dès 1989. Aulas restera trente-six ans, jusqu’en mai 2023, et fera entrer le club en Bourse en 2007.

Sept titres de suite, sommet de l’histoire de l’OL

Jacques Santini offre le premier titre en 2002. Paul Le Guen enchaîne avec ceux de 2003, 2004 et 2005, Gérard Houllier avec 2006 et 2007, Alain Perrin avec 2008, saison du premier doublé grâce à la Coupe de France gagnée contre le PSG. Aucun club français n’avait remporté sept championnats consécutifs.

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Sur la scène européenne, Lyon atteint les demi-finales de la Ligue des champions en 2010, puis en 2020 lors du tournoi final de Lisbonne, à chaque fois éliminé par le Bayern Munich. La Coupe de France 2012, gagnée contre Quevilly, reste son dernier grand trophée.

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Le Groupama Stadium et la crise financière

Le 9 janvier 2016, le club quitte Gerland pour son nouveau stade de Décines, le Groupama Stadium, inauguré par une victoire 4-1 contre Troyes. En décembre 2022, l’Américain John Textor rachète la majorité du capital via Eagle Football.

Les dettes s’accumulent. Le 24 juin 2025, la DNCG relègue l’OL en Ligue 2. Textor démissionne le 30 juin, Michele Kang prend la présidence et la commission d’appel annule la sanction le 9 juillet. Le 26 juin 2026, sa société Olympe Bidco devient actionnaire majoritaire du club.

Fonseca et la suite de l’histoire de l’OL

Paulo Fonseca, nommé en janvier 2025, termine quatrième de Ligue 1 en 2026 avec 60 points. Éliminé par Fenerbahçe en barrage de la Ligue des champions en août 2026, Lyon dispute la Ligue Europa. En championnat, l’OL pointait au deuxième rang après cinq journées, derrière Monaco, et venait de battre Rennes 4-0.

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Fleury Di Nallo est mort le 13 mai 2026. « Fleury Di Nallo, surnommé le Petit Prince de Gerland, meilleur buteur de l’histoire de l’Olympique Lyonnais, nous a quittés à l’âge de 83 ans », a salué l’Élysée dans un communiqué.

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Les records de l’histoire de l’OL

Serge Chiesa détient le record de matchs joués, avec 542 rencontres. Fleury Di Nallo reste le meilleur buteur devant Alexandre Lacazette, qui a dépassé la barre des 200 buts avec Lyon. La section féminine, devenue OL Lyonnes en 2025, a gagné huit Ligues des champions.

Questions fréquentes sur l’histoire de l’OL

Quand l’OL a-t-il été fondé ?

L’histoire de l’OL commence le 3 août 1950.

Combien de titres de champion de France l’OL a-t-il gagnés ?

Sept, de 2002 à 2008, tous consécutifs.

Qui est le meilleur buteur de l’histoire de l’OL ?

Fleury Di Nallo, avec 222 buts.

Qui entraîne l’OL en 2026-2027 ?

Paulo Fonseca, en poste depuis janvier 2025. Toute l’actualité du club est sur notre page OL.