OM : Peu utilisé, Ulisses Garcia envoie un message à Genesio

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Ulisses Garcia cherche du temps de jeu à l’OM et compte bien en gagner. À la veille de la rencontre européenne face au Sturm Graz, le défenseur suisse s’est montré déterminé et n’exclut pas de dépanner au milieu de terrain si son équipe en a besoin.

OM : Ulisses Garcia refuse de baisser les bras à Marseille

Ulisses Garcia joue peu à l’OM, mais il reste dans le coup. Ces derniers temps, le latéral suisse cumule peu de minutes et compte sur son travail quotidien pour changer la donne, en étant prêt quand on l’appelle. Face aux journalistes la veille du match contre le Sturm Graz, il a admis ce manque de temps de jeu, puis redit qu’il voulait grimper dans la hiérarchie.

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« Je n’ai pas eu beaucoup de temps de jeu, mais je me sens très bien. Il faut faire avec et continuer à pousser, toujours se présenter pour avoir de plus en plus de temps de jeu », a-t-il expliqué. Il veut rester compétitif même avec un rôle réduit. Reste à convertir cette disponibilité en vraies occasions sur la pelouse.

Un état d’esprit tourné vers le collectif

Pour Ulisses Garcia, une place dans le onze marseillais se mérite aussi à l’entraînement. La concurrence est rude dans l’effectif, donc le Suisse tient à garder son niveau de préparation, quel que soit son statut actuel. « C’est le football, on est conscients de sa situation, il faut être prêt à tout moment et donner le maximum à l’entraînement et en match », a-t-il souligné.

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Ses mots visent son staff comme ses coéquipiers. Il veut rester disponible, et son faible nombre de titularisations ne doit pas entamer sa préparation. Encore faudrait voir si son appel trouvera écho auprès de Bruno Genesio. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille est sous pression et sait qu’il aura besoin de tous ses hommes pour obtenir des résultats.

Le milieu de terrain, une nouvelle porte d’entrée pour Garcia

Sa polyvalence pourrait lui offrir un autre moyen de s’imposer. Il raconte avoir été essayé dans l’entrejeu à l’entraînement, à cause des absences au milieu. Cet ajustement répond aux besoins du groupe, pas à un changement de poste officiel. « Ça s’est fait naturellement, à l’entraînement », fait savoir l’international suisse.

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« Il y a eu pas mal de milieux qui étaient blessés, donc j’ai dû un peu m’entraîner à ce poste », a précisé Ulisses Garcia. Le Suisse ne vit pas cette expérience comme un fardeau et accepte ce que son entraîneur demandera. « Pour moi, il n’y a pas de problème. Si le coach veut que j’aide au milieu, je le ferai avec plaisir », a-t-il assuré.

Un atout supplémentaire dans un effectif sous pression

Cette souplesse offre une solution de plus à Marseille, surtout quand les absences rétrécissent les choix au milieu. Formé comme latéral gauche, Ulisses Garcia met ainsi sa polyvalence à disposition du groupe. Il faudra voir si cette option servira en match officiel et si elle lui apportera plus de responsabilités.

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À l’approche du Sturm Graz, le défenseur suisse ne réclame donc pas ouvertement sa place de titulaire. Il préfère se mettre au service de l’équipe, peu importe le rôle. « C’est comme ça, on se prépare à toute éventualité », a-t-il conclu. Son objectif tient en peu de mots : rester prêt pour la prochaine occasion de se montrer à Marseille.