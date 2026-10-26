Accueil - PSG mercato - PSG-Lyon : les notes, Godts et Mayulu offrent la tête au PSG

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Il a fallu attendre le banc. Privé de Dembélé, Kvaratskhelia et Marquinhos, le PSG a battu Lyon 2-0 lundi soir au Parc des Princes, grâce à deux joueurs entrés en jeu : Senny Mayulu (72e) et Mika Godts (84e). Ce succès dans le choc PSG-Lyon envoie Paris seul en tête de la Ligue 1, un point devant Rennes.

PSG-Lyon : un match décanté par les entrées de Luis Enrique

Pendant une heure, Paris a eu le ballon (68 % de possession au final) sans trouver la faille. Les meilleures occasions de la première période sont même venues des contres lyonnais, repoussés par Matvey Safonov devant Julien Duranville puis Zachary Athekame. En face, Dominik Greif a tenu son équipe, notamment face à Akliouche puis Ferran Torres.

Le tournant tient en une demi-heure de coaching. Godts remplace João Neves à la 57e, Mayulu et Lucas Hernández entrent à la 65e. Sept minutes plus tard, le Belge déborde et sert Mayulu, dont la frappe dans l’axe trompe Greif. À la 84e, Beraldo récupère, Quentin Ndjantou décale Godts à gauche, qui repique et conclut du droit. Quatre remplaçants ont touché le ballon sur les deux buts.

Le constat éclaire la question que se posait le staff ces derniers jours : Luis Enrique cherchait en interne le successeur de Kvaratskhelia. Godts, recruté cet été à l’Ajax pour environ 55 millions d’euros, a livré une réponse claire, avec un but et une passe décisive en une demi-heure.

Les notes du PSG face à Lyon

Safonov (7) : décisif quand Lyon a eu ses temps forts, avant la pause.

: décisif quand Lyon a eu ses temps forts, avant la pause. Zaïre-Emery (5,5) : appliqué, remplacé à la 65e.

: appliqué, remplacé à la 65e. Pacho (6,5) : solide dans les duels, peu mis en défaut.

: solide dans les duels, peu mis en défaut. Zabarnyi (6) : sérieux, une tête contrée en première période.

: sérieux, une tête contrée en première période. Hakimi (6) : actif sans être tranchant.

: actif sans être tranchant. Fabián Ruiz (6,5) : propre à la relance tout le match.

: propre à la relance tout le match. Vitinha (7) : averti à la 30e, il a tout de même dirigé le jeu parisien.

: averti à la 30e, il a tout de même dirigé le jeu parisien. João Neves (5) : un retourné non cadré, sorti à la 57e.

: un retourné non cadré, sorti à la 57e. Doué (6,5) : le plus remuant devant avant la pause, une belle passe pour Ferran Torres.

: le plus remuant devant avant la pause, une belle passe pour Ferran Torres. Ferran Torres (5) : deux occasions, aucune conclue.

: deux occasions, aucune conclue. Akliouche (5,5) : tenu en échec par Greif.

: tenu en échec par Greif. Godts (8) : un but, une passe décisive, l’homme du match.

: un but, une passe décisive, l’homme du match. Mayulu (7,5) : buteur sept minutes après son entrée.

: buteur sept minutes après son entrée. Ndjantou (6,5) : passeur sur le deuxième but. Hernández (6) et Beraldo (6) : entrées utiles, Beraldo à l’origine du 2-0.

Les notes de l’OL au Parc des Princes

Greif (7) : plusieurs arrêts, il a longtemps maintenu l’OL à flot.

: plusieurs arrêts, il a longtemps maintenu l’OL à flot. Athekame (6) : une frappe lointaine qui a obligé Safonov à s’employer.

: une frappe lointaine qui a obligé Safonov à s’employer. Niakhaté (5,5) et Bacher (5) : résistants une heure, dépassés par les entrées parisiennes. Bacher, arrivé d’Estoril cet été pour 5,1 millions d’euros bonus compris, a vécu une soirée difficile.

et : résistants une heure, dépassés par les entrées parisiennes. Bacher, arrivé d’Estoril cet été pour 5,1 millions d’euros bonus compris, a vécu une soirée difficile. Abner (5) : en souffrance sur le premier but.

: en souffrance sur le premier but. Tolisso (5) , Morton (5,5) , Tessmann (5) : un milieu qui a couru derrière le ballon.

, , : un milieu qui a couru derrière le ballon. Duranville (4,5) : dangereux une fois, puis isolé à gauche, remplacé à la 81e.

: dangereux une fois, puis isolé à gauche, remplacé à la 81e. Merah (4,5) et Nuamah (5) : trop peu de ballons exploitables.

et : trop peu de ballons exploitables. Kluivert, Nartey, Boudache : non notés, entrés trop tard. Le jeune Adil Hamdani (17 ans) est resté sur le banc.

Que change ce PSG-Lyon au classement de la Ligue 1 ?

Avec 17 points, le PSG passe devant Rennes (16), leader depuis dimanche, ainsi que Lille et Monaco (15). L’OL reste bloqué à 14 points et voit le haut du classement de Ligue 1 s’éloigner de trois longueurs.

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