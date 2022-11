Mercato PSG, détails actus transferts foot du Paris Saint-Germain

Infos : Le PSG en Ligue des Champions

La Ligue des Champions est est un véritable fil à retordre pour l'équipe parisienne. Malgré les gros investissements réalisés par ses propriétaires qataris, porteurs de l'ambition de faire du club parisien un géant du foot européen, le PSG n'arrive pas à arracher le trophée en Ligue des Champions. L'équipe parisienne totalise 4 qualifications en quarts de finale de Champions League avec les Qataris.

En 2013, le club de Paris croise le FC Barcelone qui l'élimine après 2 matchs nuls 2-2 à domicile et 1-1 à Barcelone au match retour. 2014, c'est le club anglais Chelsea qui surprend le Paris Saint-Germain au même stade de la compétition. Après la victoire 3-1 au Parc des Princes, les joueurs du club de la capitale perdent 0-2 à Stamford Bridge.

En 2015, le Paris SG est de nouveau opposé au FC Barcelone qui va l'éliminer tout sec après deux difficiles matches. L'équipe de la capitale perdra 1-3 au Parc des Princes avant de s'incliner (0-2) à Barcelone.

Pour ces affiches d'UEFA Ligue des Champions, le dirigé par Nasser Al-Khelaïfi perd face à Manchester City. Pour le match nul (2-2) à l'aller, le Brésilien David Luiz obtient un pénalty mal exploité par Zlatan Ibrahimovic. Côté Citizen, Kevin De Bruyne marque et relance son équipe. Adrien Rabiot fait revenir les parisiens dans le match, mais sur un but gag, Man City égalise. À l'Etihad Stadium, le débat tournera court pour le Paris SG, éliminé sur le plus petit score 1-0.

La remontada du FC Barcelone au Camp Nou face au Paris SG

L'élimination par Man City a ouvert une série de revers en huitièmes de finale de C1 pour les joueurs de Unai Emery Etxegoien, l'entraîneur parisien de l'époque. L'affiche face au FC Barcelone fera l'histoire du foot européen avec la fameuse Remontada. Imprénables au match aller qui s'est joué au Parc des Princes, victoire 4-0 de l'équipe français, Unai Emery et ses protégés connaitront la déroute 1-6 au Nou Camp face à Lionel Messi et ses coéquipiers.

Il faudra attendre 2020, sous Thomas Tuchel pour voir les attaquants Neymar Jr, Kylian Mbappé et Edinson Cavani atteindre de nouveau les quarts de finale de la Ligue des Champions. Une victoire a été acquise face au Borussia Dortmund avant que le coronavirus n'oblige toutes les ligues à une pause forcée. La Ligue 1 ne reprendra d'ailleurs pas à cause de cette pandémie. Il n'empêche que Neymar et ses coéquipiers ont pu arracher leur qualification pour les quarts de finale de la C1. Et pour ce quart de finale là, le Paris SG affronta l'Atalanta Bergame.

Le 13 juillet 2020, les responsables parisiens annonceront la mise en vente de 5 000 billets pour les matchs. Un retour certes timide, mais retour quand même des supporters dans les tribunes. Le football reprenait ainsi peu à peu ses droits.

Mercato PSG été 2020 : une période anormale pour Paris Saint-Germain

La Ligue 1 a vite pris fin puisque la compétition a été arrêtée à sa 28e journée. Le champion en titre, assuré de le rester en France a repris son trophée glané la saison passée et celle d'avant. Place donc au dossier mercato.

Outre le transfert de Mauro Icardi bouclé par la levée de son option d'achat, les dossiers crédibles se font rares. C'est donc dans le sens des départs que le club de la capitale est le plus cité avec des intentions du Real Madrid de recruter Kylian Mbappé ou du FC Barcelone de lui reprendre Neymar Jr.

Edinson Cavani, l'Uruguayen, un des grands buteurs de l'histoire de l'équipe avec 200 buts en 301 matchs, n'a pas été retenu à la fin de son contrat. À 33 ans, il a été jugé trop vieux pour appartenir au projet de QSI, porté sur des jeunes footballeurs comme Kylian Mbappé, Marquinhos ou le défenseur Presnel Kimpembe.

Comme lui, capitaine Thiago Silva a également quitté l'équipe. Mais au contraire de Thomas Meunier et Cavani, il a accepté de jouer jusqu'au bout la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain.

Ces différentes décisions de Leonardo ont été interprétées diversement. Le directeur sportif brésilien a gardé le cap malgré les critiques. Les jeunes footballeurs talentueux sont la priorité de l'ancien milieu de terrain de l'équipe de la capitale. Sauf que sa méthode n'a pas non-plus été couronnée de succès. Il sera débarqué par Nasser Al-Khelaïfi l'été 2022 au profit e Luis Campos, bien connu en France pour avoir travaillé avec l'As Monaco et Lille OSC.

PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi et le fair-play financier

Le club 10 fois champion de France s’est fait remarquer sur le plan européen ces dernières années. Ses folles dépenses d'argent à chaque mercato lui ont valu une sanction de l'UEFA pour non-respect du fair-play financier. Le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a plusieurs fois été critiqué par Karl Heinz Rummenigge, son homologue du Bayern Munich pour cette raison.

Le dirigeant allemand juge injuste qu’un pays comme le Qatar soutienne un club de football en Europe. Avec les énormes ressources financières des rois du pétrole, il redoute une prééminence du PSG sur les autres clubs. En plus de sa capacité à recruter les meilleurs joueurs français, l'équipe parisienne est devenue une menace pour les géants traditionnels du foot européen.

L'été 2021 a été une période marquante pour les dirigeants et supporters de l'équipe. Ils se sont offerts le plus grand joueur de football du moment, l'Argentin Lionel Messi. Le joueur offensif s'est engagé avec le club gratuitement puisqu'il était en fin de contrat. Sa rémunération est cependant la plus élevée dans le classement des joueurs les mieux payés. Le slogan "Rêvons plus grand" n'a jamais été aussi bien porté par le club sous sa gestion par QSI.

La marque du club évoluant au Parc des Princes est depuis une des plus importantes dans le football. Le PSG est désormais une des 5 plus prestigieuses équipes de foot au monde grâce à Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi.