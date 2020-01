Mercato Barça : Ben Yedder pour remplacer Luis Suarez ?

Privé de son avant-centre Luis Suárez depuis le 12 janvier passé, le FC Barcelone cible Ben Yedder. La nouvelle a été rendue publique mercredi par le quotidien Sport. Le joueur de l' As Monaco fait désormais parti de la short List du club blaugrana.

Rodrigo Moreno ou Wissam Ben Yedder au Barça ?

Après Pierre-Emerick Aubameyang, en suite Rodrigo Moreno et Timo Werner, c’est maintenant Wissam Ben Yedder qui devient la cible du FC Barcelone. Ben Yedder figure désormais sur la liste des cibles prioritaires du Barça dans cette fin de mercato hivernal. Le club espagnol se semblait pourtant pas désireux d’engager de nouveaux joueurs ce mercato de janvier, mais se retrouve contraint de l’envisager après la perte de Suarez. La blessure de l’avant centre uruguayen a changé les plans du club espagnol.

En effet, Il sera absent des pelouses durant les quatre prochains mois suite à une opération du Ménisque du genou droit. Une situation qui pousse Quique Setién à se tourner vers le marché des transferts où il trouve en Ben Yedder un possible complice de Lionel Messi. Un intérêt qui n’est pas vraiment surprenant compte tenu de l’efficacité de l’international français sous le maillot de l’AS Monaco (14 buts, 7 passes décisives), et de sa connaissance de la Liga après son passage à Séville entre 2016 et 2019.

Ben Yedder étant toujours sous contrat avec l’AS Monaco, on se demande si club de la principauté souhaite se séparer de ce joueur devenu le maillon fort de son équipe. Avec ses bonnes statistiques de Séville à Monaco, l’attaquant à logiquement tapé dans l’oeil d’un géant du football européen.

Quel apport de Ben Yedder aux Catalans ?

Si Ben Yedder venait à déposer ses valises au FC Barcelone, il pourrait réaffûter le secteur offensif catalan. Évoluera-t-il dans un système à trois avec son compatriote Antoine Griezman. Aux côtés de Lionel Messi, il pourra être davantage dangereux pour les défenses adverses. Cependant, la balance pencherait plus pour un transfert de Rodrigo Moreno. Quique Setién devant impérativement trouver un attaquant, car le calendrier des rencontres à venir étant chargé, orefere aller sur cette piste qui peut rapidement être bouclée.