RC Lens : Ignatius Ganago promet un bel avenir aux Lensois

Publié le 06 janvier 2021 à 15:35

Le RC Lens attaque l'année 2021 avec le même appétit qu'en 2020 et s'apprête à aller défier le leader, l'OL, avec un statut de promu qui fait peur. L'attaquant lensois Ignatius Ganago sait que la seconde partie de saison sera compliquée, mais promet de belles choses aux Sang et Or avec l'objectif d'aller plus loin que le maintien.

Ignatius Ganago revient en forme avec le RC Lens

Arrivé cet été avec le statut de recrue la plus chère de l'histoire du RC Lens, juste avant d'être détrôné par Seko Fofana, Ignatius Ganago a connu un début de saison compliqué. Pendant six longues semaines, il a observé ses coéquipiers briller, privé des terrains par une blessures à la cheville subie contre l'ASSE début octobre. "Avec la douleur ressentie sur le moment, je savais que ça allait être difficile de revenir, a témoigné l'attaquant dans les colonnes de L'Equipe. Je me suis donc préparé mentalement. C'est arrivé au mauvais moment, car j'étais bon. Je montais en puissance."

Après une longue absence, Ignatius Ganagorevient en pleine forme. "Au niveau cardio, je n'ai pas perdu car je travaillais beaucoup en salle à base de vélo et de corde. C'était plus compliqué au niveau des appuis, a reconnu le Camerounais. Je suis vif, explosif. J'ai besoin d'être solide à la base. Quand j'ai repris la compétition, ce n'était pas le top. J'étais obligé de faire avec alors que tout le monde m'attendait. Je savais que j'allais revenir au top. J'ai vraiment envie. Quand le mental est là, les jambes suivent. J'ai bossé comme un chien. J'espère que ça va porter ses fruits." Et il pourra tenter de marquer d'une nouvelle pierre la saison du RC Lens sur la pelouse de l'OL, après des victoires lensoises contre le PSG, l'AS Monaco ou le Stade Rennais cette saison.

Un gros défi face à l'OL

Face au leader de Ligue 1, les Lensois s'attendent à un match évidemment difficile. Mais Ignatius Ganago est excité par le challenge qui attend le RC Lens. "C'est un très bon rendez-vous pour une reprise. On aime ce genre de défi, les équipes du top, les gros matches. On a envie de faire quelque chose, même si ce sera compliqué. On est prêt à souffrir mais aussi à montrer de quoi on est capable", a lancé le buteur de 21 ans. Quant au niveau affiché par le RC Lens en son absence, Ganago n'est "pas vraiment surpris". Le succès des Sang et Or, il l'avait vu venir : "Quand je suis arrivé dans ce club, j'ai senti direct ce truc-là. J'ai vu les qualités dans le groupe. Maintenant, on n'est jamais sûr de rien dans la vie. Je pense même qu'on aurait pu faire beaucoup mieux." La suite de la saison sera tout autre après les performances affichées depuis quelques mois. "On nous attend en deuxième partie de saison. On va garder la tête froide comme une équipe qui vient de monter. Rester humbles. Le maintien, c'est le but premier. Une fois qu'il sera acquis, on ira chercher d'autres objectifs." De belles promesses pour un RC Lens rafraichissant à l'occasion de son retour en Ligue 1.













Par Matthieu