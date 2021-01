FC Nantes : Le groupe nantais avec le retour d'un indésirable

Publié le 17 janvier 2021 à 06:30

Le FC Nantes reçoit le RC Lens ce dimanche (15h) pour la 20e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Raymond Domenech a fait appel à un absent de longue date. Celui-ci avait été écarté de l’effectif professionnel sous Christian Gourcuff.

Un grand absent de retour au FC Nantes

Après deux matchs nuls, Raymond Domenech va tenter de signer sa première victoire avec le FC Nantes. Le FCN sera opposé au RC Lens ce dimanche à La Beaujoire pour la 20e journée de Ligue 1. Une rencontre qui marque le début de la deuxième moitié de saison. Lors de cette affiche, l’entraîneur nantais pourrait relancer un indésirable. Le technicien lyonnais a en effet fait appel à Batista Mendy. Le milieu de terrain était écarté de l’équipe première depuis octobre. Il s’agissait alors d’une sanction de son club suite à son refus de prolonger son contrat. Avec la nomination de Domenech, mais surtout l’échec du dossier Imbula, le joueur a repris le chemin de La Jonelière ces derniers jours. Il est apte pour défier les Sang et Or.

Trois absents pour le FCN contre Lens

De retour dans le groupe du FC Nantes, Batista Mendy profite également de la suspension de Charles Traoré. Le latéral du FCN est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Contre les Sang et Or, Raymond Domenech sera encore privé de Jean-Kévin Augustin et Anthony Libombe. Ouest France assure que les deux attaquants ont repris l’entraînement cette semaine. Mais ils sont encore trop justes physiquement pour signer leur retour à la compétition.

Le groupe de Nantes contre le RC Lens

Lafont, Petric – Corchia, Girotto, Pallois, Fabio, Basila, Appiah, Castelletto – Coco, Abeid, Touré, Louza, Mendy, Blas, Chirivella, Bamba – Kolo Muani, Coulibaly, Emond.













Par Ange A.